Idar-Oberstein als Filmkulisse
Bei „Ein Hauch von Amerika“ viele Stars zu entdecken  
George (Reomy D. Mpeho) und Marie (Elisa Schlott) in der sechsteiligen Fernsehserie "Ein Hauch von Amerika, die im Dezember 2021
George (Reomy D. Mpeho) und Marie (Elisa Schlott) in der sechsteiligen Fernsehserie "Ein Hauch von Amerika, die im Dezember 2021 in der ARD gezeigt und zum Teil in Idar-Oberstein gedreht wurde
Ben Knabe. picture alliance/dpa/SWR/FFP New Media GmbH

Idar-Oberstein taugt sehr gut als Filmkulisse: Jetzt bei „Lügen über meine Mutter“, eine Geschichte über eine starke Frau, und vor einigen Jahren im TV-Mehrteiler „Ein Hauch von Amerika“, der die Zeit aufgreift, als die GIs in der Provinz ankamen. 

Lesezeit 2 Minuten
Teile des neuen Frauenpower-Kinofilms „Lügen über meine Mutter“ (ab dem 8. Oktober im Kino) wurden im vergangenen Jahr in Idar-Oberstein – unter anderem in der Firma Gottlieb Roll – gedreht. Nicht zum ersten Mal rückt die Schmuckstadt in den Fokus einer großen Produktion.
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