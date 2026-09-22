Idar-Oberstein als Filmkulisse Bei „Ein Hauch von Amerika“ viele Stars zu entdecken Vera Müller 22.09.2026, 13:29 Uhr

i George (Reomy D. Mpeho) und Marie (Elisa Schlott) in der sechsteiligen Fernsehserie "Ein Hauch von Amerika, die im Dezember 2021 in der ARD gezeigt und zum Teil in Idar-Oberstein gedreht wurde Ben Knabe. picture alliance/dpa/SWR/FFP New Media GmbH

Idar-Oberstein taugt sehr gut als Filmkulisse: Jetzt bei „Lügen über meine Mutter“, eine Geschichte über eine starke Frau, und vor einigen Jahren im TV-Mehrteiler „Ein Hauch von Amerika“, der die Zeit aufgreift, als die GIs in der Provinz ankamen.

Teile des neuen Frauenpower-Kinofilms „Lügen über meine Mutter“ (ab dem 8. Oktober im Kino) wurden im vergangenen Jahr in Idar-Oberstein – unter anderem in der Firma Gottlieb Roll – gedreht. Nicht zum ersten Mal rückt die Schmuckstadt in den Fokus einer großen Produktion.







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