Stadtrat Idar-Oberstein
Bei der Sanierung der Spielplätze gibt es einen Stau
Die Instandsetzung des Spielplatzes in Hammerstein (Birkenstraße/Espenstraße) wurde von der Stadtverwaltung erst einmal ausgeset
Die Instandsetzung des Spielplatzes in Hammerstein (Birkenstraße/Espenstraße) wurde von der Stadtverwaltung erst einmal ausgesetzt - was bleibt, ist eine Wiese...
Stefan Conradt

Bei der Sanierung der Spielplätze in Idar-Oberstein geht es längst nicht so schnell voran, wie viele sich das wünschen. In der jüngsten Stadtratssitzung gab es einen kleinen Überblick über die laufenden und geplanten Maßnahmen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Idar-Obersteiner Stadtgebiet gibt es mehr als 40 Spiel- und Bolzplätze für Kinder. Angesichts der anhaltenden Finanzmisere der Kommune sind viele von ihnen in einem schlechten Zustand, nicht wenige Spielgeräte sind älter als 40 Jahre und entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards.
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