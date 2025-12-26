Landesförderung für Herrstein Bei der Bescherung gab’s auch kritische Töne Kurt Knaudt 26.12.2025, 17:00 Uhr

Fast 3,5 Millionen Euro an Landesförderung gibt es für bestimmte Projekte in der VG Herrstein-Rhaunen. Doch die Bürokratie, das machte die lokale Politik gegenüber Ministerin Daniela Schmitt deutlich, sorgt für Kopfschütteln in den Gemeinden.

Das hatte was von Bescherung: Noch rechtzeitig vor Weihnachten überreichte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) im Wappensaal der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein einen Förderbescheid über 3,547 Millionen Euro an Bürgermeister Uwe Weber.







