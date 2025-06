Ein Verein mit zwei traditionsreichen Wurzeln, vielen Namen und mitten „bei de Rämm dehämm“ wird 150 Jahre alt. Entstanden ist der VfL Algenrodt eigentlich durch einen äußerst zweifelhaften politischen Druck von ganz oben infolge der ab 1933 geltenden „Vereinheitlichung des gesellschaftlichen Lebens (Gleichschaltung)“, mit der Auflage, dass die kleineren Vereine sich zusammenzuschließen haben. Am 28. August 1937 kam es nach intensiven Verhandlungen der beiden Vorgängervereine Turnverein 1875 und Sport-Club 1910 daraufhin zur Gründung des Vereins für Leibesübungen Algenrodt, der aber – wie alle anderen Vereine auch – nach Kriegsende auf Weisung des Alliierten Kontrollrates bis zum 1. Januar 1946 aufzulösen und somit aus dem Vereinsregister zu löschen waren. Damit existierte der VfL offiziell ab dem 1. September 1945 nicht mehr.

Erst am 30. Dezember 1947 gab es dann die Wiederzulassung als Sportverein Algenrodt. Nachdem die Alliierte Hohe Kommission 1950 die Einschränkungen der jeweiligen Besatzungsmächte aufgehoben hatte, entschied sich der VfL am 22. September 1951 gemäß eines Generalversammlungsbeschlusses dann letztmalig für seinen jetzigen Namen: Verein für Leibesübungen Algenrodt. Genau genommen könnte sich der VfL Algenrodt damit auch halb so alt bezeichnen...

i Das Herzstück des Vereins ist der Rasenplatz. Wolfgang Röske/VfL Algenrodt. Wolfgang Röske

Seine Historie reicht aber bis ins Jahr 1875 zurück, denn vor 150 Jahren, am 17. Juni 1875, wurde der Turnverein Algenrodt als einer der beiden Vorgängervereine gegründet. Am 15. April 1910 wurde der Sport-Klub 1910 Algenrodt aus der Taufe gehoben. Im Dezember 1928 wurde mit der Einweihung der vereinseigenen Turnhalle des TV Algenrodt der Grundstein für das heutige Algenrodter Sport- und Kulturzentrum getroffen.

i Die Bambini des VfL Algenrodt mit ihrem Betreuer Chrissi Lang: die sportliche Zukunft des VfL fest im Blick. Wolfgang Röske/VfL Algenrodt

Nach mehreren Spielstätten („An Hardt“, „Auf der Acht“ und „Am Heidenwäldchen“, dem heutigen Wohngebiet „Am Bürgerpark“) entschloss man sich 1954, das Sport- und Festgelände an der Turnhalle zu einem den Vorschriften entsprechenden Fußballplatz auszubauen. Mehrere Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle und am Sportplatzgelände forderten immer wieder das außergewöhnliche ehrenamtliche und finanzielle Engagement der „Alscherter“ für ihren VfL heraus.

Mittlerweile hat sich der Turnhallenkomplex mit dem angrenzenden Sportplatzgelände mit Rasenplatz und Laufbahn zu einem über Algenrodt hinaus vielfältig genutzten Sport- und Kulturzentrum etabliert. Gerade als Versammlungsstätte wird die Turnhalle, auch bedingt durch ihre zeitgemäße Medienausstattung, gern genutzt.

Der in die Jahre gekommene angrenzende Hallenvorplatz soll nun nach gemeinsamem Wunsch vom VfL Algenrodt und der Interessengemeinschaft möglichst schon im kommenden Jahr nach der Generalsanierung als Dorfgemeinschaftsplatz das schon bestehende Ensemble vervollständigen und für weitere kulturelle Events „fit“ werden.

i Die Turnhalle wurde 1928 eingeweiht. Wolfgang Röske/VfL Algenrodt

Sportlich gesehen hat die Historie des VfL Algenrodt durchaus, wenn auch schon etwas her, einige besondere Ereignisse zu bieten. So gelingt den Fußballern schon 1931 als Bezirksliga-Meister fast der Aufstieg in die höchste deutsche Fußballklasse. 1925 erringt die erst ein Jahr vorher gegründete Handballabteilung mit der 1. Mannschaft zum zweiten Mal die Gau-Meisterschaft. In den folgenden Jahren (bis 1934) gehörten die Handballer des TV Algenrodt zu den besten deutschen Mannschaften der Vorkriegsjahre. So kamen zum Beispiel im Spieljahr 1931/32 zum Spiel um die Deutsche Meisterschaft 4500 Zuschauer zum Sportplatz „Auf der Acht“.

Die Fußballer hatten ihre größten Erfolge von etwa 1952 mit der Meisterschaft in der Bezirksklasse Nahe und den Aufstieg in die Landesliga Rheinhessen/Nahe bis Mitte der Sechziger, als man 1964 in den Aufstiegsspielen zur 1. Amateurliga nur knapp scheiterte. Als herausragendes Ereignis darf man sicherlich dabei insbesondere das Aufstiegsspiel an der Turnhalle gegen den SV Alsenborn bezeichnen, dass vor rund 3000 Zuschauern unglücklich mit 1:2 verloren ging. Deren Trainer, der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Fritz Walter, weilte schon eine Woche vorher in Algenrodt, um die VfL-Fußballer genau „unter die Lupe zu nehmen“.

1979 wurde die Tischtennisabteilung gegründet. Sie konnte 1986 mit der Damenmannschaft den Kreisligameister stellen und in die Bezirksliga aufsteigen.

VFL Algenrodt bietet Sport und Spaß

Am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, feiert der VfL Algenrodt auf dem heimischen Sportplatz sein Jubiläumssportfest. Die Besucher erwartet an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Den Auftakt macht am Samstag um 11 Uhr der Fassanstich. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Tiefenstein. Ab 13.30 Uhr stehen Jugendspiele auf dem Programm, um 17 Uhr trifft die erste Mannschaft des SC 07 Idar-Oberstein auf die SG Hüffelsheim. Ab 19 Uhr klingt der Tag mit einem Discoabend auf dem Vereinsgelände aus.

Der Sonntag beginnt um 9.45 Uhr mit einem Lauftreff. Um 11 Uhr wird ein Gottesdienst am Sportplatz gefeiert. Ab 12 Uhr sind alle Gäste zum Rollbraten eingeladen – Anmeldelisten liegen in den Algenrodter Geschäften aus. Ab 13 Uhr sorgt Sabrina Hoffmann für ein Kinderanimationsprogramm, dazu gibt es Jugendfußball. Zum Abschluss treffen um 16 Uhr die Fußballer der SG Idar-Oberstein und der Spvgg Nahbollenbach aufeinander. vm

Mittlerweile sind sowohl die Handball- als auch die Tischtennisabteilung leider nur noch ein Stück Vereinsgeschichte. Die 2017 neu gegründete American-Football Abteilung konnte sich nur zwei Jahre halten. Aktuell besteht der VfL Algenrodt aus den Abteilungen Fußball, Leichtathletik und Turnen. Wobei gerade bei den Fußballern im Rahmen der Jugendspielgemeinschaft Edelstein mit den vom VfL betreuten Bambini, der F-Jugend und zwei B-Jugend Mannschaften die Jugendförderung vorangetrieben wird.

Die beiden Fußballmannschaften treten im Aktivenbereich seit 2017 im Rahmen einer Spielgemeinschaft mit der TSG Idar-Oberstein an. Im Jugendfußballbereich agiert der VfL in der JSG Edelstein (SV 05 Göttschied, SV 1958 Regulshausen, TSG und VfL), die von den Bambini bis zur A-Jugend mit Mannschaften im Spielbetrieb vertreten ist.

Ebenfalls engagieren sich die Leichtathleten in zwei Trainingszeiten (bis 9 Jahre und ab 10) für den sportlichen Nachwuchs. Im Turnbereich stehen eher die Erwachsenen und Senioren mit den Kursen wie der Rückenschule, „All about Fitness“ und „Pilates Mix“ im Fokus.

Der Verein ist unter der neuen Führung von Stephan Lorenz gut aufgestellt, das Vorstandsteam ist stark verjüngt. Die Leichtathleten haben mit dem neu ins Leben gerufenen Margareta-Naumann-Lauf ein eigenes Jahreshighlight geschaffen. Leider werde die Laufbahn und die Sprunggrube an der Grundschule zurückgebaut, klagt der Verein. „Daher wird das Training, gerade für die Jugend, immer schwieriger“, so die Verantwortlichen.