Gastro im Kreis Birkenfeld Bei Anja Simon fühlen sich die Gäste wie daheim Sascha Saueressig 14.10.2026, 11:00 Uhr

i Anja Simon hat üblicherweise von mittwochs bis sonntags abends ab 17 Uhr geöffnet. Und viele Stammgäste wie Moritz Messer und Marco Schnell (rechts) kommen auch gern direkt nach der Arbeit vorbei. Sascha Saueressig

Anjas Pub in Heimbach hat eine treue Stammkundschaft. Ob zum Feierabendbier, einem frisch zubereiteten Burger oder einer ihrer Mottopartys zu „Black and White“ – die Leute kommen auch aus einiger Entfernung, um auszuspannen und zu genießen.

Es ist kaum 17 Uhr, und die ersten Autos stehen auf dem Schotterparkplatz auf der anderen Straßenseite: Anjas Pub ist ein beliebter Anlaufpunkt, um nach der Arbeit etwas auszuspannen und sich bei einem Bier oder Schnäpschen zu unterhalten oder Neuigkeiten auszutauschen.







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