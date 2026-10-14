Anjas Pub in Heimbach hat eine treue Stammkundschaft. Ob zum Feierabendbier, einem frisch zubereiteten Burger oder einer ihrer Mottopartys zu „Black and White“ – die Leute kommen auch aus einiger Entfernung, um auszuspannen und zu genießen.
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Es ist kaum 17 Uhr, und die ersten Autos stehen auf dem Schotterparkplatz auf der anderen Straßenseite: Anjas Pub ist ein beliebter Anlaufpunkt, um nach der Arbeit etwas auszuspannen und sich bei einem Bier oder Schnäpschen zu unterhalten oder Neuigkeiten auszutauschen.