Aktuell gibt es trotz einiger wichtiger Anlaufstellen keine sichere Parkmöglichkeit für behinderte Menschen in der Bahnhofstraße. Das soll sich bald ändern. Der VG-Inklusionsbeirat empfiehlt ebenfalls eine Tempo-30-Zone in dem Bereich.

Der Inklusionsbeirat der Verbandsgemeinde Birkenfeld will sich für die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes in der Bahnhofsstraße einsetzen. „Unter anderem mit dem Zahnzentrum und der Volksbank befinden sich in der Bahnhofsstraße zwei von Birkenfeldern viel genutzte Orte, die auch barrierefrei erreichbar sein müssen“, sagt Mirko Herrmann, zweiter Vorsitzender des Inklusionsbeirates. Als Kunde der Volksbank kenne er die Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderungen, die diesen Bereich mit dem Auto erreichen wollten.

Der Parkplatz soll nach Möglichkeit direkt zwischen den beiden viel genutzten Standorten, der Bank und dem medizinischen Zentrum, eingerichtet werden. Der Inklusionsbeirat beschloss in seiner vergangenen Sitzung das Anliegen an die zuständigen Behörden, wie die Verbandsgemeindeverwaltung und die Polizei heranzutragen. „Wir wollen mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen, um auf die Einrichtung eines notwendigen Behindertenparkplatzes in diesem Bereich hinzuwirken“, kündigt Emil Morsch, Behindertenbeauftragter der Verbandsgemeinde Birkenfeld und Vorsitzender des Inklusionsbeirats an.

Tempo 30 in der Birkenfelder Bahnhofsstraße?﻿

Um die Sicherheit von behinderten Menschen, die dann direkt an der viel befahrenen Straße aussteigen müssten, zu gewährleisten, geht der Inklusionsbeirat in seinem Vorschlag noch weiter. „Wir empfehlen, ebenfalls mindestens den Teil der Bahnhofsstraße von der Gasstätte Treibhaus bis zur Kreuzung am Zimmerbach, in der sich der zukünftige Behindertenparkplatz befinden soll, in eine Tempo-30-Zone umzuwandeln“, sagt Morsch. Wenn es die Gegebenheiten zuließen, solle nach Empfehlung des Inklusionsbeirates auch eine Erweiterung der Geschwindigkeitsbegrenzung bis zum Kreisverkehr in Richtung Schneewiesenstraße in Erwägung gezogen werden. „Schnellerer Verkehr könnte ansonsten beim Ein- und Aussteigen zu Unfällen führen“, fügt Herrmann hinzu.

Die Empfehlung für den Behindertenparkplatz in der Bahnhofsstraße beschloss der Inklusionsbeirat, der sich erst Ende Juli konstituiert hat, in seiner ersten Sitzung. Dem Beirat gehören mit Mirko Herrmann und Heike Kleiner zwei Mitglieder aus der Bevölkerung der VG Birkenfeld sowie mit Nikolaus Feis (CDU) und Uta Schmitt (SPD) zwei Mitglieder aus den Reihen des Verbandsgemeinderates an. Den Vorsitz hat der Behindertenbeauftragte der VG Birkenfeld, Emil Morsch.

Handlungsziel: Teilhabe ermöglichen

In der vergangenen Sitzung verständigten die Mitglieder sich ebenfalls darüber, welche Aufgabe der neue Beirat in Zukunft wahrnehmen soll. „Wir wollen uns dafür einsetzen, behinderten Menschen allen Alters die Teilhabe an verschiedensten Aspekten der Gesellschaft zu ermöglichen“, erklärt Schmitt. Diesen Zweck kann der Rat seiner Satzung zufolge mit verschiedenen Mitteln verfolgen. So kann er die VG-Verwaltung bei Fragen der Barrierefreiheit, zum Beispiel bei baulichen Vorhaben, unterstützen. Außerdem soll er bei Problemen als Erstanlaufstelle für Menschen mit Behinderungen, die in der VG Birkenfeld leben, zur Verfügung stehen. „Auch Bürger, die Anregungen haben, wo es in der Verbandsgemeinde Verbesserungsbedarf in Sachen Barrierefreiheit gibt, können sich an den Inklusionsbeirat wenden“, teilen die Mitglieder mit. Die Sprechstunde des Inklusionsbeirates steht den Bürgern jeden ersten Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr im Büro des Behindertenbeauftragten der Verbandsgemeinde in der Schneewiesenstraße 20 offen.

Ein erstes großes Problem hat der Beirat sich bereits auf die Agenda geschrieben. Vor der Landtagswahl im kommenden Jahr wollen die Mitglieder sämtliche Wahllokale in der VG Birkenfeld auf ihre Barrierefreiheit prüfen. „Die Wahl ist ein Grundrecht, das nicht durch fehlende Infrastruktur untergraben werden darf“, ist sich der Inklusionsbeirat einig.