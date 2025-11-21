Inklusionsrat Idar-Oberstein Behinderten-Rechte: Was versteht der Landrat nicht? 21.11.2025, 17:00 Uhr

i Auf der Homepage der Stadt Idar-Oberstein findet man einen Plan, auf dem alle Behinderten-Toiletten mit Logos gekennzeichnet sind. Vera Müller

Behinderte Menschen sollen von vorne herein und auf gleicher Augenhöhe mit in politische Prozesse einbezogen werden: so auch in Idar-Oberstein. Seit einem Jahr gibt es dort einen Inklusionsbeirat, der sehr engagiert ist.

Wie sieht das eigentlich in der Stadt Idar-Oberstein aus? Haben wir genügend Toiletten für behinderte Menschen? Und wie gelingt mehr Teilhabe für all jene mit Handicap? Und warum wird auf Kreisebene nicht agiert? Solche Fragen stehen im Fokus der Arbeit des seit knapp einem Jahr bestehenden Inklusionsbeirats.







