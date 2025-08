i Stephanie Rausch an ihrem Arbeitsplatz bei der Idar-Obersteiner Firma LMS Thomas Brodbeck

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die Mut macht. Bereits 16 Menschen mit Behinderung arbeiten bei der Idar-Obersteiner Firma Light Mobility Solutions GmbH (LMS). Seit Februar 2025 ist auch Stephanie Rausch nach einem dreimonatigen Praktikum in Vollzeit im Rahmen des Programms „Budget für Arbeit“ dort beschäftigt. Trotz ihrer Behinderung ist sie nicht nur bei den Mitarbeitern und Kolleginnen gut integriert, auch „waren wir regelrecht begeistert, wie sie arbeitet“, so der Betriebsratsvorsitzende Taner Türker.

„Steffi ist sehr genau und findet bei der Sichtprüfung vor der Verpackung zum Versand jeden Fehler. Die Reklamationsquote liegt bei ihr bei null Prozent“, berichtet Türker voll Zufriedenheit. Und auch ihre persönlichen Ansprechpartner bei LMS, Michael Nickweiler und Björn Wagner, loben ihren Schützling in höchsten Tönen: „Steffi hat von Anfang an gute Laune verbreitet. Ihr Lächeln ist unbezahlbar. Sie ist wirklich eine Bereicherung für die Firma.“

i Von links: Betreuer Björn Wagner, Stephanie Rausch, Michael Nickweiler (Schwerbehindertenbeauftragter LMS), Ellen Kubica (Landesbeauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderung), Andreas Kuntz (Leiter Personalwesen LMS), Werkleiter Christian Gaßner, Personalreferentin Ramona Kirst und Betriebsratsvorsitzender Taner Türker. Thomas Brodbeck

Die Initiative, sich an die Lebenshilfe Obere Nahe zu wenden und um einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anzufragen, ging vom Schwerbehinderten-Beauftragten Michael Nickweiler aus. Der Verein Lebenshilfe wurde im Jahr 1963 durch Eltern behinderter Menschen gegründet mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt am Leben der Gesellschaft teilhaben. Eine Aufgabe, die sich zuweilen schwierig gestaltet, weiß auch Personalleiter Andreas Kuntz. Schließlich gibt es bei der Produktion auch Gefahren wie heiße Maschinen und automatisierte Roboter. Die Arbeitssicherheit muss jederzeit gewährleistet sein. Und ein jeder Mitarbeiter muss sich auch ohne Betreuer im Betrieb zurechtfinden. Vorschläge, wer denn für den Job bei LMS geeignet sei, kamen dann von Anika Jakobi und Christian Merker von der Lebenshilfe. Stephanie Rausch meisterte von Beginn an alle Herausforderungen.

Viele Firmen zahlen lieber die Abgabe

Um sich selbst ein Bild von dem Erfolg zu machen besuchte nun Ellen Kubica, die Landesbeauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderung in Rheinland Pfalz, im Rahmen ihrer Sommerreise das Unternehmen im Industriegebiet „Am Kreuz“. Das „Budget für Arbeit“ wurde ursprünglich in Rheinland-Pfalz erprobt und mittlerweile in Bundesrecht überführt. Es ist ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis bei gleichwertiger Bezahlung, wie alle anderen Angestellten sie auch genießen.

Die Arbeitgeber erhalten einen Zuschuss von bis zu 75 Prozent vom Lohn. „Dabei ist das Budget für Arbeit eine echte Alternative zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen“, erklärte die Landesbeauftragte. Sie weiß aber auch, dass trotz vieler Erfolge „immer noch Luft nach oben ist“, wie Kubica sagt. Weiter führt sie aus: „Trotz guter Qualifikation sind Menschen mit Behinderung häufig arbeitslos. Von den erwerbsfähigen Menschen mit Behinderung sind die erwerbsgeminderten Menschen zu unterscheiden.“ Viele besuchen Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM).

Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit

Die Übergänge von einer WfbM in ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gestalten sich oft schwierig. „Die Quote derer, die das schafft, liegt unter einem Prozent“, weiß Ellen Kubica. „Dabei existieren Unsicherheiten auf beiden Seiten: Die Firmen wissen nicht, was auf sie zukommt. Und manchmal sind auch die Behinderten zu vorsichtig, sich auf Neues einzulassen. Dann zahlen viele Betriebe lieber die Ausgleichsabgabe.“ Wichtig ist es daher, die Ansprechstellen und das System bekannter zu machen. Und so kann ein Unternehmen wie die LMS für andere Firmen ein Vorbild sein, um Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen abzubauen.

Für Werkleiter Christian Gaßner ist nach der guten Erfahrung mit Stephanie Rausch bereits geplant, einen zweiten Arbeitsplatz im Rahmen des Budgets für Arbeit einzurichten. Und natürlich ist auch Stephanie Rausch hochzufrieden mit der neuen Stelle. Die 37-Jährige freut sich, endlich ihr eigenes Geld zu verdienen und sich dank LMS eine Zukunft aufbauen zu können. Dazu gehört neben einer eigenen Wohnung auch die Vorbereitung auf ihre Hochzeit.