Das Land will den Weg freimachen, dass kreisangehörige Städte eigene Jugendämter an den Landkreis abgeben können - für manche Kommunalpolitiker aus finanziellen Erwägungen eine verlockende Überlegung. Aber will man das im BIR-Landkreis überhaupt?

Sowohl der Landkreis wie auch die Stadt Idar-Oberstein betreiben Jugendämter – das tun auch noch vier weitere kreiszugehörige Städte: Neuwied, Bad Kreuznach, Mayen und Andernach. Einige, wie etwa Bad Kreuznach, wo die Abgabe des städtischen Jugendamtes an den Kreis bereits 2018 beschlossen wurde, aber nicht umgesetzt werden konnte, möchten diesen Zustand beenden und die Jugendämter vor allem aus Kostengründen abgeben. Dazu wird der Weg bald frei sein.

In Idar-Oberstein will man genau das aber wohl eher nicht: Oberbürgermeister Frank Frühauf betont jedenfalls derzeit auffallend oft die gute Arbeit „seines“ Jugendamtes und wie wichtig es sei, „nah am Geschehen“, an den sozialen Brennpunkten zu sein.

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am Dienstag dem „Gesetzentwurf des Familienministeriums zur Neuregelung der Möglichkeit der Abgabe der örtlichen Trägerschaft der fünf Jugendämter der großen kreisangehörigen Städte in Rheinland-Pfalz“ zugestimmt. Auch im Kreis Birkenfeld gibt es beide Strömungen: Befürworter einer Zusammenlegung hoffen auf finanzielle Einsparungen und mehr Effizienz – genaue Zahlen dazu fehlen aber. Gegner befürchten, dass sich die Jugendarbeit vor allem in der Schmuckstadt verschlechtern könnte.

Entschieden wird vor Ort

Familienministerin Katharina Binz erklärte dazu in einer Pressemeldung: „Mit dieser Gesetzesänderung schließen wir eine seit Langem bestehende Lücke und schaffen Rechtsklarheit. Gleichzeitig stärken wir die kommunale Selbstverwaltung und sichern Entscheidungsfreiheiten für die betroffenen Städte und Landkreise.“ Heißt: Entschieden wird vor Ort. „Im Gegensatz zu den 36 Jugendämtern in Landkreisen und kreisfreien Städten besteht für diese fünf Städte keine gesetzliche Verpflichtung, ein eigenes Jugendamt vorzuhalten. Deshalb haben wir nun klare Verfahrensschritte definiert, die bei einer Abgabe der Trägerschaft einzuhalten sind. Dabei ist mir besonders wichtig, dass die Aufgaben der Jugendämter zu jedem Zeitpunkt weiterhin vollständig und zuverlässig erfüllt werden können. Genau das gewährleisten wir mit dieser gesetzlichen Grundlage“, so Ministerin Binz in dem Statement weiter.

i Neuregelung Jugendämter Fotostudio Hosser. Hosser

Im Rahmen des Gesetzes erfolgte auch eine Anpassung der Bestimmungen im Landesfinanzausgleichsgesetz, sofern eine Abgabe an den Landkreis erfolgt – Details fehlen hier aber. Das Gesetz geht jetzt ins parlamentarische Verfahren. Erst wenn der im Landtag beschlossene Gesetzestext vorliegt, steht fest, unter welchen Voraussetzungen eine Abgabe der Trägerschaft erfolgen könnte. „Dann bleibt abzuwarten, ob die städtischen Gremien die Notwendigkeit sehen, sich mit dem Thema zu befassen“, heißt es in einem Statement der Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. „Derzeit können unsererseits keine belastbaren Aussagen erfolgen, ob eine Abgabe angestrebt wird oder welche finanziellen Auswirkungen eine solche haben würde.“

OB tritt auf die Bremse

In der jüngsten Stadtratssitzung in Idar-Oberstein hatte Wolfgang Röske (CDU) nachgefragt, ob absehbar sei, ob diese Entscheidung noch vor den Haushaltsberatungen auf dem Tisch liege. OB Frank Frühauf trat auf die Bremse: „Die Endfassung des Gesetzes liegt uns noch nicht vor.“ Er betonte, dass es viele Argumente gebe, in Idar-Oberstein ein Jugendamt vorzuhalten: „Unser Team macht einen tollen Job.“

Auch der Landkreis hält sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch bedeckt. Auf Anfrage unserer Zeitung, ob der Kreis eine Übernahme des Stadtjugendamts Idar-Oberstein anstrebt, heißt es seitens der Birkenfelder Verwaltung: „Diese Frage stellt sich derzeit nicht. Die Stadt Idar-Oberstein müsste die Abgabe beschließen. Der Landkreis hat durch die gesetzliche Regelung kein Anrecht auf eine Forderung zur Abgabe des Jugendamts.“ Und: „Der Beschluss des Ministerrats bedeutet lediglich, dass die Stadt nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens die rechtliche Möglichkeit erhält, einen Beschluss zur Abgabe ihres Jugendamts zu fassen, an den sich ein Verhandlungsprozess mit dem Landkreis über die Modalitäten der Abgabe anschließen würde.“