Umwelt-Campus hilft mit Begrünung für Wüsten aus dem Kreis Birkenfeld Thomas Brodbeck 26.04.2026, 14:00 Uhr

i Bilder von einer Lagebesprechung auf der SAREP Fläche mit Vertretern der lokalen Regierung und einem Spezialisten für Meerwasserentsalzung. Heck (2. von links) Heck/Ifas

Am Umwelt-Campus entstehen Ideen, die regionale Ressourcen schonen und weltweites Interesse wecken. Ein Institut verknüpft Forschung, Lehre und Praxis – mit Lösungen, die überraschen und weitergetragen werden.

. Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement ist ein zentraler Pfeiler des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Es verbindet wissenschaftliche Theorie mit praxisnaher Anwendung, um regionale, nationale und internationale Stoff- und Energieströme zu optimieren.







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