Umwelt-Campus hilft mit
Begrünung für Wüsten aus dem Kreis Birkenfeld
Bilder von einer Lagebesprechung auf der SAREP Fläche mit Vertretern der lokalen Regierung und einem Spezialisten für Meerwasser
Bilder von einer Lagebesprechung auf der SAREP Fläche mit Vertretern der lokalen Regierung und einem Spezialisten für Meerwasserentsalzung. Heck (2. von links)
Heck/Ifas

Am Umwelt-Campus entstehen Ideen, die regionale Ressourcen schonen und weltweites Interesse wecken. Ein Institut verknüpft Forschung, Lehre und Praxis – mit Lösungen, die überraschen und weitergetragen werden.

Lesezeit 3 Minuten
. Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement ist ein zentraler Pfeiler des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Es verbindet wissenschaftliche Theorie mit praxisnaher Anwendung, um regionale, nationale und internationale Stoff- und Energieströme zu optimieren.

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