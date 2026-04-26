Am Umwelt-Campus entstehen Ideen, die regionale Ressourcen schonen und weltweites Interesse wecken. Ein Institut verknüpft Forschung, Lehre und Praxis – mit Lösungen, die überraschen und weitergetragen werden.
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. Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement ist ein zentraler Pfeiler des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Es verbindet wissenschaftliche Theorie mit praxisnaher Anwendung, um regionale, nationale und internationale Stoff- und Energieströme zu optimieren.