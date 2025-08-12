Bei bestem Wetter kamen die Besucher nach Elchweiler. Denn dort feierte Martin Kämmerling seinen 60. Geburtstag am Vortag mit der Ausrichtung der Holz- und Gewerbetage. Und es gab Neues und Interessantes rund um den heimischen Forst zu bestaunen.

i Es ist ein echtes Familienunternehmen, das Hulzmaker Team Kämmerling, umringt von seinem Maschinenpark: Tochter Denise, Ehefrau Diane, Martin Kämmerling und Sohn Sebastian. Thomas Brodbeck

Es war ein schönes Geschenk, das sich Martin Kämmerling selbst machte. Am vergangenen Samstag feierte er seinen 60. Geburtstag. Und am Sonntag eröffnete er in Elchweiler die von ihm zum vierten Mal organisierten Holz- und Gewerbetage.

Dabei fing alles vor zehn Jahren an, zu seinem 50. Geburtstag. „Unsere ganze Familie hat Spaß an Maschinen und natürlich an Holz“, sagt Kämmerling. Und so gründeten sie die Firma Hulzmaker Team Kämmerling. Es ist ein Familienunternehmen. Neben Martin Kämmerling sind seine Ehefrau Diane, Sohn Sebastian und Tochter Denise mit im Unternehmen. Ob das Fällen der Bäume, Holzrücken oder Kleinschneiden von Brennholz: Mit ihrem Fuhrpark sind sie gut aufgestellt.

i Eine beeidruckende Hightech-Maschine: Der 650.000 Euro teure Harvester weiß dank GPS-Daten zentimetergenau, wo die Reviergrenzen verlaufen und wo ein Stamm abgelegt wurde. Thomas Brodbeck

Aus der Begeisterung für Wald und Holz entstand die Idee für eine Veranstaltung, die ursprünglich alle zwei Jahre stattfinden sollte. Doch dies scheiterte dann an Corona und an gesundheitlichen Problemen. Mit leuchtenden Augen schildert Kämmerling: „Es gab viel Zuspruch, dass wir so eine Veranstaltung wieder organisieren sollten.“ Dabei gab es in diesem Jahr im Vorfeld mehrere kurzfristige Absagen, unter anderem wurde das Rückepferd krank, sodass damit eine Attraktion ausfiel.

Und auch ein ferngesteuerter Knickschlepper durfte aus versicherungstechnischen Gründen nicht fahren. „Darüber waren wir natürlich nicht glücklich, aber ganz spontan konnten wir Ersatz finden, unter anderem einen 66 Jahre alten, nicht restaurierten Trecker und mehrere Rennautos“, berichtet Kämmerling. Das Ziel der Veranstaltung ist es nicht nur, zu informieren, es soll auch das Interesse für das regionale Holzhandwerk geweckt und gestärkt werden, hält der Ausrichter fest.

Und man kann der Veranstaltung attestieren, dass dies rundum gelang: Für die Kinder gab es kurzweilige Gewinnspiele und eine Seilrutsche. Für die Holzfachleute gab es neben vielen Informationen eine beeindruckende Vorführung eines Harvesters, der mit modernster GPS-Technik zentimetergenau die Grenzen seines Arbeitsreviers erkennt – eine Hightech-Maschine im Wert von mehr als 650.000 Euro.

i In Elchweiler schnitzte Marco Napierala aus einem Holzklotz einen putzigen Kobold. Thomas Brodbeck

Marco Napierala schnitzte aus einem unförmigen Holzklotz einen Kobold und präsentierte weitere Holzkunstwerke. Tom Sessa aus Schmißberg stellte nicht nur seine Ferienwohnungen vor, sondern informierte an seinem Stand auch über die vielfältigen Freizeitangebote im Hunsrück und bot neben Edelsteinen auch versteinertes Holz an.

„Es war richtig super,“ lautet Kämmerlings Resümee. Eine Einschätzung, die sicher auch die knapp 400 Gäste teilten, die das vielfältige Angebot bei bestem Sommerwetter genossen. Dabei wurde von vielen der Wunsch geäußert, doch nächstes Jahr wieder einen Holz- und Gewerbetag zu veranstalten. Dafür gibt es schon Zusagen von weiteren Betrieben und Unternehmen. Doch auch wenn Kämmerling viel Unterstützung bei der Organisation hatte, will er doch frühestens in zwei Jahren die nächsten Holztage organisieren. Die mehr als nur eine Informationsveranstaltung sind. Für viele Gäste war es ein kurzweiliges Sommerfest. Und für Martin Kämmerling sogar eine gelungene Geburtstagsparty.