Kupferbergwerk Fischbach
Bechstein-Fledermaus Benni flattert in die Freiheit
Mit offenen Mündern und voller Staunen betrachteten die vielen bei der Führung anwesenden Kinder die Fledermäuse, die Christian
Mit offenen Mündern und voller Staunen betrachteten die vielen bei der Führung anwesenden Kinder die Fledermäuse, die Christian Jungmann behutsam in seinen mit Handschuh geschützten Händen hielt.
Thomas Brodbeck

Das Fischbacher Besucherbergwerk öffnete seine Tore für ein ganz besonderes Naturerlebnis: Es ging um die Jäger der Nacht. Und davon waren kleine und große Gäste begeistert. 

Lesezeit 3 Minuten
Auch diesmal war die Erlebnis-Führung „Fledermäuse im Kupferbergwerk Fischbach“ ausgebucht. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr öffnete das Besucherbergwerk seine Tore für ein ganz besonderes Naturerlebnis. Der Abend begann für die 30 Besucher mit einer geführten Entdeckungstour durch das authentisch erhaltene Bergwerk.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren