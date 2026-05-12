Kupferbergwerk Fischbach Bechstein-Fledermaus Benni flattert in die Freiheit Thomas Brodbeck 12.05.2026, 15:00 Uhr

i Mit offenen Mündern und voller Staunen betrachteten die vielen bei der Führung anwesenden Kinder die Fledermäuse, die Christian Jungmann behutsam in seinen mit Handschuh geschützten Händen hielt. Thomas Brodbeck

Das Fischbacher Besucherbergwerk öffnete seine Tore für ein ganz besonderes Naturerlebnis: Es ging um die Jäger der Nacht. Und davon waren kleine und große Gäste begeistert.

Auch diesmal war die Erlebnis-Führung „Fledermäuse im Kupferbergwerk Fischbach“ ausgebucht. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr öffnete das Besucherbergwerk seine Tore für ein ganz besonderes Naturerlebnis. Der Abend begann für die 30 Besucher mit einer geführten Entdeckungstour durch das authentisch erhaltene Bergwerk.







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