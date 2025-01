Zweckverband Ökompark Bebauungsplan für Autobahnauffahrt wird überarbeitet 16.01.2025, 17:00 Uhr

i Nohfeldens Bürgermeister Andreas Veit (links) hat VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser nach seiner Wahl zum Verbandsvorsteher für die nächsten drei Jahre verpflichtet. Sascha Saueressig

In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr hat der Zweckverband Ökompark seine Verbandsordnung überarbeitet, um neue Mitglieder aufzunehmen. Bernd Alsfasser hingegen bleibt für drei weitere Jahre an der Spitze des Zweckverbands.

Gemessen an der Zeit von der Eröffnung der öffentlichen Sitzung bis zum Abschluss war die erste Sitzung des Zweckverbands Ökompark unspektakulär – und in kaum zehn Minuten beendet. Und doch wurden einige wichtige Punkte abgearbeitet. So nahmen die Mitglieder die neue Verbandssatzung an, die neben der Gemeinde Nohfelden, den drei Heidegemeinden Leitzweiler, Hahnweiler und Rückweiler sowie der VG nun auch den Landkreis Birkenfeld sowie erneut die ...

