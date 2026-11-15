Nachdem die Stelle länger vakant war, ist die Lücke nun gefüllt: Beate Nikodemus hat die Leitung des Deutschen Edelsteinmuseums in Idar-Oberstein übernommen. Die 62-Jährige, die viel Erfahrung mitbringt, erzählt, was sie an Edelsteinen fasziniert.
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Das Deutsche Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein hat eine neue Leiterin: Nach längerer Vakanz der Stelle hat Beate Nikodemus das Amt übernommen. Die 62-Jährige ist schon seit mehr als zehn Jahren für das Museum tätig und bringt jede Menge wertvoller Erfahrungen mit.