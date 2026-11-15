Vakante Stelle besetzt
Beate Nikodemus leitet Idar-Obersteiner Edelsteinmuseum 
Beate Nikodemus freut sich auf ihre Aufgabe als Museumsleiterin.
Beate Nikodemus freut sich auf ihre Aufgabe als Museumsleiterin.
Fotostudio Hosser. Hosser

Nachdem die Stelle länger vakant war, ist die Lücke nun gefüllt: Beate Nikodemus hat die Leitung des Deutschen Edelsteinmuseums in Idar-Oberstein übernommen. Die 62-Jährige, die viel Erfahrung mitbringt, erzählt, was sie an Edelsteinen fasziniert.

Lesezeit 3 Minuten
Das Deutsche Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein hat eine neue Leiterin: Nach längerer Vakanz der Stelle hat Beate Nikodemus das Amt übernommen. Die 62-Jährige ist schon seit mehr als zehn Jahren für das Museum tätig und bringt jede Menge wertvoller Erfahrungen mit.
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