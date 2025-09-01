Das Bauzentrum Petry entstand nach dem Krieg und wird aktuell in dritter Generation geführt. Dieser Tage wurde allerdings das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Betrieb läuft bislang weiter wie zuvor.

i Wie geht es mit dem Bauzentrum Petry in Veitsrodt weiter? Offenbar gibt es Gespräche mit Übernahmeinteressenten. Fotostudio Hosser. Hosser

Wie geht es mit dem Bauzentrum Petry weiter? Ein Insolvenzantrag wurde seitens des bekannten Unternehmens in Veitsrodt bereits am 27. Juni gestellt. Das Familienunternehmen wird aktuell in dritter Generation geführt: Das Betriebsgrundstück hat eine Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern. Viele Stammkunden aus dem Bereich Bau und Handwerk schätzen die gute Beratung und den Service. Alles, was man zum Renovieren, Sanieren oder für den Neubau braucht, ist im Markt zu finden.

Vorläufiger Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Tobias Laub, der vonseiten des Idar-Obersteiner Amtsgerichts eingesetzt wurde, um die Fortführung des Betriebes zu sichern. Laub schildert die Situation: Es erfolgten weitere Belieferungen durch Absprachen mit Lieferanten und Auszahlung der rückständigen Löhne als Insolvenzgeld durch die Bundesagentur für Arbeit. Davon betroffen sind insgesamt zwölf Mitarbeiter. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte dann am 1. August. Der Betrieb werde trotz Insolvenz weiter wie bisher fortgeführt.

Der Grund für die Insolvenz sei das schwierige Marktumfeld in der Baubranche: „Nach den üblicherweise schwachen Wintermonaten fiel die Belebung des Geschäfts im Frühjahr deutlich schwächer aus als in den Vorjahren. Als Einzelbetrieb hat man aber auch wegen des geringeren Umsatzvolumens gegenüber großen Baumarktketten Nachteile, etwa bei Wareneinkauf und Werbung“, schildert der Rechtsanwalt.

Ziel: Arbeitsplätze erhalten

Laub verhandelt mit zwei Übernahmeinteressenten, die ebenfalls Baumärkte und Baustoffhandel in der Region betreiben: „Ich gehe davon aus, dass in einem größeren Verbund Kosten eingespart, der Betrieb so dauerhaft fortgeführt und die Arbeitsplätze erhalten werden können.“

Nach der Währungsreform begann der Firmengründer Ernst Petry aus kleinsten Anfängen heraus den Handel mit Bau- und Brennstoffen. Seine Söhne unterstützten ihn maßgeblich beim Aufbau des Unternehmens. In den 1960er-Jahren bezog man das heutige Firmengelände des Hauptbetriebs in Veitsrodt. 1970 wurde das BBZ (Bau- und Bastelzentrum), ein Heimwerkermarkt mit rund 450 Quadratmeter Verkaufsfläche eröffnet. 1976 erfolgte der Beitritt zur Kooperation Interpares (heute Eurobaustoff), was die Leistungsfähigkeit des Unternehmens in den Bereichen Preisgestaltung, Beratung und Servicegrad erheblich steigerte, wie auf der Homepage des Unternehmens nachzulesen ist. Im Jahr 1979 stand die Eröffnung der Bauelementeabteilung, die Fenster und Türen auch mit Montageservice anbietet, an. 1980 und 1985 erfolgten die Erweiterung des bestehenden Marktes in zwei Schritten und die Umgestaltung zum Petry-Baufachmarkt.

2003 neu gestaltet

1994 trat die dritte Generation ins Unternehmen ein. Armin Petry, Sohn von Gerhard Petry, übernahm zusammen mit seinem Onkel Karl-Heinz Petry die Geschäftsleitung, die dieser seit dem Tod von Gerhard Petry 1988 allein wahrgenommen hatte. 1996/1997 wurde eine rund 3400 Quadratmeter große Kaltlagerhalle für Baustoffe errichtet, die eine Erweiterung des Sortimentes sowie eine kundenfreundlichere und rationellere Abwicklung ermöglicht. 1998 erfolgte die Umfirmierung zur Petry Bauzentrum GmbH & Co. KG. Armin Petry wurde alleiniger Geschäftsführer. Ein Jahr später wurden neue Büroräume sowie ein moderner Verkaufsraum für Baustoffe geschaffen, um auch den künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Ausstellungen Baustoffe, Holz und Bauelemente wurden vergrößert und erneuert. 2003 erfolgte die komplette Neugestaltung des Baufachmarktes.