Steht Finanzierung in Frage? Baustopp an der Großbaustelle Klinikum Idar-Oberstein 17.09.2025, 13:03 Uhr

i Auf der Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein ist ein Baustopp verhängt: Seit Mittwochmorgen stehen die Bagger still. Hosser. HOSSER

Offiziell spricht die SHG-Geschäftsführung von einer „Baupause“ – andere nennen es einen Baustopp. Die Hintergründe sind noch unklar. Fest steht aber: Es geht um die Finanzierung des Mammutprojekts.

Auf der Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein ist ein Baustopp verhängt: Seit Mittwochmorgen stehen die Bagger still. Dazu heißt es seitens des Bauträgers, der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) mit Sitz in Saarbrücken: „Im Zusammenhang mit dem Ergänzungsneubau, der langfristig die hochkompetente medizinische Versorgung und darüber hinaus am Standort Idar-Oberstein sichern wird, wurde im Herbst 2024 in das Bauprojekt mit den Vorabmaßnahmen der ...







