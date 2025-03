Sperrbaken sind weg, Google Maps ist informiert

Nachdem die Beschilderung der Baustelle in der Tiefensteiner Straße für einige Irritationen gesorgt hatte, hat die Stadt prompt reagiert: Bereits am Mittwoch wurde die Sperrbake am Parkhotel in Idar entfernt. Auch die Bake an der Kreuzung Wagners Weg (Zufahrt aus der Hettenrodter Straße in die Tiefensteiner Straße) ist weg, stattdessen weist ein Sperrschild mit dem Hinweis „Anlieger frei bis zur Baustelle“ auf die besondere Situation hin.

Auch die Ampelanlage an Wagners Eck wurde ausgeschaltet. Diese wird im Lauf des Donnerstags umprogrammiert, sodass die Grünphasen der Umleitungsstrecke verlängert werden. Ein dauerhaftes Ausschalten der Ampel, wie von Anliegern gewünscht, sei zum Schutz der dort verkehrenden Fußgänger (darunter auch viele Schulkinder) nicht möglich, heißt es seitens der Stadt. Auch die Routenplaner wie Google Maps seien informiert und führen den Verkehr nun über die Umleitungsstrecke.

Bei der Baustelleneinrichtung – gearbeitet wird auf 440 Meter ab der Sperrung am Weiherschlösschen – wurde dafür Sorge getragen, dass alle Gewerbebetriebe und fast alle Wohngebäude auch während der Bauphase anfahrbar sind – aber halt über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Vollmersbach und Veitsrodt.