In Tiefenstein ist kein Vorbeikommen für niemanden – auch nicht die Rettungskräfte. Wie die Feuerwehr mit dieser besonderen Herausforderung umgeht.
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Der schwere Verkehrsunfall auf der L175 zwischen Herborn und Tiefenstein am vergangenen Samstag hat erneut deutlich gemacht, welche Auswirkungen die seit längerer Zeit bestehende Vollsperrung in Tiefenstein auf die Arbeit der Rettungskräfte hat. „Um einen schnellen Transport der Verletzten sicherzustellen, wurden bei dem Einsatz unter anderem zwei Rettungshubschrauber nachalarmiert“, berichtet Sascha Weber, stellvertretender Wehrleiter der ...