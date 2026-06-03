Vollsperrung in Tiefenstein
Baustelle in Idar-Oberstein behindert Rettungskräfte
Ein Unfall auf der L175 mit zwei Schwerverletzten hat die Grenzen aufgezeigt, die die Bauarbeiten in Idar-Oberstein den Rettungs
Ein Unfall auf der L175 mit zwei Schwerverletzten hat die Grenzen aufgezeigt, die die Bauarbeiten in Idar-Oberstein den Rettungskräften auferlegen.
HOSSER

In Tiefenstein ist kein Vorbeikommen für niemanden – auch nicht die Rettungskräfte. Wie die Feuerwehr mit dieser besonderen Herausforderung umgeht. 

Lesezeit 2 Minuten
Der schwere Verkehrsunfall auf der L175 zwischen Herborn und Tiefenstein am vergangenen Samstag hat erneut deutlich gemacht, welche Auswirkungen die seit längerer Zeit bestehende Vollsperrung in Tiefenstein auf die Arbeit der Rettungskräfte hat. „Um einen schnellen Transport der Verletzten sicherzustellen, wurden bei dem Einsatz unter anderem zwei Rettungshubschrauber nachalarmiert“, berichtet Sascha Weber, stellvertretender Wehrleiter der ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren