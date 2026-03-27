Der Anbindungsast aus Richtung Idar (B422) zur Naheüberbauung wird nach Ostern halbseitig gesperrt. Das sorgt für lange Umleitungswege und möglicherweise Staus aufgrund von Schleichverkehren.
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Idar-Oberstein und seine Baustellen... Nach Ostern kommt zur Vollsperrung in Tiefenstein auch die halbseitige Sperrung der Kreuzung B422/B41 am Modepark Röther in Oberstein hinzu. Ausgenommen bleibt zunächst nur die Abfahrt aus Richtung Weierbach/Bad Kreuznach kommend in Richtung B422/Idar.