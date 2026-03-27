Anbindungsast wird gesperrt Baustelle B41: In Idar-Oberstein droht (wieder) Chaos Stefan Conradt 27.03.2026, 11:00 Uhr

i Der Anbindungsast der Naheüberbauung am Ortsausgang Rictung Birkenfeld wird nach Ostern wegen Sanierung halbseitig gesperrt. Eine Umleitung über Algenrodt wird beschildert. Hosser

Der Anbindungsast aus Richtung Idar (B422) zur Naheüberbauung wird nach Ostern halbseitig gesperrt. Das sorgt für lange Umleitungswege und möglicherweise Staus aufgrund von Schleichverkehren.

Idar-Oberstein und seine Baustellen... Nach Ostern kommt zur Vollsperrung in Tiefenstein auch die halbseitige Sperrung der Kreuzung B422/B41 am Modepark Röther in Oberstein hinzu. Ausgenommen bleibt zunächst nur die Abfahrt aus Richtung Weierbach/Bad Kreuznach kommend in Richtung B422/Idar.







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