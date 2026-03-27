Anbindungsast wird gesperrt
Baustelle B41: In Idar-Oberstein droht (wieder) Chaos
Der Anbindungsast der Naheüberbauung am Ortsausgang Rictung Birkenfeld wird nach Ostern wegen Sanierung halbseitig gesperrt. Ein
Der Anbindungsast der Naheüberbauung am Ortsausgang Rictung Birkenfeld wird nach Ostern wegen Sanierung halbseitig gesperrt. Eine Umleitung über Algenrodt wird beschildert.
Hosser

Der Anbindungsast aus Richtung Idar (B422) zur Naheüberbauung wird nach Ostern halbseitig gesperrt. Das sorgt für lange Umleitungswege und möglicherweise Staus aufgrund von Schleichverkehren.

Lesezeit 2 Minuten
Idar-Oberstein und seine Baustellen... Nach Ostern kommt zur Vollsperrung in Tiefenstein auch die halbseitige Sperrung der Kreuzung B422/B41 am Modepark Röther in Oberstein hinzu. Ausgenommen bleibt zunächst nur die Abfahrt aus Richtung Weierbach/Bad Kreuznach kommend in Richtung B422/Idar.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWeihnachtsmarkt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren