Straßensanierung in Birkenfeld Baustelle am Brandwaldweg geht in die Winterpause 23.12.2024, 17:00 Uhr

i Im April 2025 soll der Brandwaldweg fertig sein. Zumindest wenn das Wetter nach der Winterpause mitspielt. Niels Heudtlaß

Seit einiger Zeit müssen Anwohner des Brandwaldweges während Sanierungsmaßnahmen auf eine asphaltierte Straße verzichten. Das führt zu Einschränkungen. Wie die Straße nun fit für die Winterpause gemacht wurde.

Im Brandwaldweg in Birkenfeld rückten im Juni dieses Jahres die Bagger an. Grund für die umfassende Sanierung sind der Stadt- und Verbandsgemeinde Birkenfeld zufolge der bauliche Zustand der Straße, der in den Vorbemerkungen der vom Ingenieurbüro Ibut erstellten Entwurfsplanung als „desolat“ bezeichnet wurde, sowie die notwendige Erneuerung von Versorgungsleitungen durch die VG-Werke wie der Hauptwasserleitung und der Oberflächen- und ...

