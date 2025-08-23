In der kommenden Woche tritt die gebürtige Baumholderin Sina Ruppenthal in der Guinness-Rekordshow auf, um möglichst schnell zehn Männer hochzuheben und auf eine Matte zu werfen. Parallel hat die 25-Jährige sich auf die Strong(wo)man-WM vorbereitet.

Der Terminkalender ist voll: Die 25-jährige Sina Ruppenthal aus Baumholder studiert Trainingswissenschaft und Sporternährung und feilt noch an ihre Masterthese. Parallel arbeitet sie seit einigen Jahren schon als Dozentin für Trainingslehre, Functional-Fitness-Coach und früher auch Bootcamp-Trainerin sowie Personaltrainerin im Crossfit. Fasziniert ist sie aber vom Kraftsport und in den sogenannten Strong(wo)man-Wettkämpfen auch sehr erfolgreich.

So erfolgreich, dass sie auch für die anstehende Livesendung bei SAT1 in der kommenden Woche, „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“, angefragt wurde und dort nun bei Michelle Hunziker und Jörg Pilawa einen von insgesamt 19 Rekordversuchen unternehmen wird. Die 25-Jährige versucht sich in der Disziplin „Männer werfen“. Dabei steht sie vor der Aufgabe, zehn Männer hochzuheben und dann auf eine bereit liegende Matte zu werfen. Der bisherige Rekord in der Disziplin wird von der US-Amerikanerin Liefia Ingalls gehalten, die dies in der italienischen Rekordshow im Jahr 2018 „La Notte dei Record“ in 39,5 Sekunden geschafft hat.

i Für die Strong(wo)man-Wetkämpfe muss Sina Ruppenthal die unterschiedlichsten Disziplinen absolvieren. instagram @sina.ruppenthal

„Ich bin selbst im Frühjahr in einem klassischen Strongman-Wettbewerb in der Show fürs italienische Fernsehen aufgetreten und bekam danach eine Anfrage von SAT1, ob ich es mir zutraue, in der Guinness-Show zehn Männer zu werfen“, schildert die gebürtige Baumholderin. Und dies nahm sie gern an – auch wenn sie dies bislang noch nie gemacht hatte. „Man muss sich neuen Herausforderungen stellen. Und dabei lernt man auch immer Neues“, erklärt Ruppenthal.

Das Training für die Sendung hat die 25-Jährige zwei- bis dreimal in der Woche in ihre normalen Übungsabläufe eingepasst. „Ich trainiere mit Frauen, da sie näher an dem Gewicht sind, das die Männer in der Sendung haben werden“, erklärt sie. Schließlich gilt es zehn Personen über den Kopf hochzuheben und dann auf die Matte zu werfen. „Es ist schon eine Herausforderung, das in dieser Zeit zu schaffen. Die Rekordhalterin hat echt vorgelegt“, berichtet Ruppenthal. Doch mit jeder Trainingseinheit verbessere sie ihre Technik und lerne dazu. „Wenn ich nicht glauben würde, das ist zu schaffen, würde ich nicht antreten“, sagt sie. Für die Rekordshow wird sie dann einmal mit den gecasteten Männern üben können, bevor es kommende Woche Freitag, 29. August, in die Livesendung geht.

i An diesem Wochenende ist Sina Ruppenthal bei den Natural Strongman World's Strongest Man & Woman 2025 in Galway in Irland. Nach Platz fünf im Vorjahr will sie nun den WM-Titel holen. instagram @sina.ruppenthal

Parallel arbeitet die 25-jährige Sportwissenschaftlerin als Fitnesstrainerin in Dortmund und trainiert nicht nur für die Rekordshow. Denn an diesem Wochenende geht es für sie erneut zur Weltmeisterschaft der Natural Worlds Strongest Man and Woman nach Galway in Irland. Dort ist Ruppenthal im Vorjahr bereits WM-Fünfte geworden und möchte natürlich mehr erreichen. Sie ist schließlich auch amtierende Deutsche Meisterin und Europameisterin. Inzwischen tritt sie allerdings nicht mehr in der Klasse U82 Kilogramm, sondern in der offenen Klasse an, um das Abtrainieren von Gewicht vor den Wettkämpfen nicht jedes Mal angehen zu müssen.

Bei den Wettkämpfen geht es dann um unterschiedliche Kraftsportdisziplinen. Dazu gehören Deadlift (Kreuzheben), Front Hold (Halten eines Gegenstandes mit gestreckten, waagerechten Armen vor dem Körper), Herkules Hold (Halten von zwei Gegenständen seitlich mit den Armen), Farmerswalk (in jeder Hand einen Gegenstand tragend, eine Distanz absolvieren) oder auch Wheel Flip (Radladerreifen so oft wie möglich aufstellen und umwerfen). Dabei tritt Ruppenthal in der Vereinigung deutscher Kraftsportathleten (German Federation of Strength Athletes – GFSA) bewusst in den sogenannten Oldschool- und Natural-Wettbewerben an, da diese als einziger Verband Dopingproben vor den Wettkämpfen einfordern.

In ihrer Sportart sind starke Frauen zwar auf dem Vormarsch, doch weiter in der Minderheit. Daher ist es ihr ein Anliegen, zu zeigen, dass sich Stärke, Muskulatur, Kraft und Weiblichkeit nicht ausschließen. Auch wenn Kraftsport nach einer typischen Männerdomäne klinge, seien Kraft, Ausdauer, Geschick und Koordination Attribute, die nicht nur von Männern Höchstleistungen erfordern. Sie will ein Vorbild für andere Frauen sein, dass die sich auch diesem Sport zuwenden können und sich Stärke, Muskulatur, Kraft und Weiblichkeit nicht ausschließen.

Gezeigt wird „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ am Freitag, 29., und Samstag, 30. August, jeweils ab 20.15 Uhr in SAT1. Auch über das Streamingangebot Joyn wird die Sendung zu sehen sein. Insgesamt werden in der „großen Show der Weltrekorde“ 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde?