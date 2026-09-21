Ausstellung im Goldenen Engel
Baumholderer Straußjugend mit 40 Jahren museumsreif
Museumsreif: Zur Eröffnung stellte die Straußjugend Devotionalien aus über 40 Jahren Kirmes im Goldenen Engel aus.
Museumsreif: Zur Eröffnung stellte die Straußjugend Devotionalien aus über 40 Jahren Kirmes im Goldenen Engel aus.
Werle Benjamin

Da wurden Erinnerungen wach: Zum Auftakt der Kirmes wurde im Goldenen Engel in Baumholder eine Sonderausstellung eröffnet, die sich der Traditionsveranstaltung widmet.

Lesezeit 2 Minuten
Mit 40 Jahren wird die Baumholderer Straußjugend museumsreif. Zum Auftakt der Kirmes am vergangenen Freitag wurde im Goldenen Engel eine Sonderausstellung eröffnet, die sich voll und ganz der Traditionsveranstaltung widmet. Zahlreiche Erinnerungsstücke – darunter einige lang gehütete Schätze und kuriose Funde – rund um die Straußjugend und das Fest sind zusammengekommen.
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