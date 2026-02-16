Rosenmontagsumzug Baumholderer Narren feiern ausgelassen im Regen Niels Heudtlaß 16.02.2026, 16:41 Uhr

i Fast 400 Teilnehmer machten den Baumholderer Rosenmontagsumzug zu einem Genuss für die Zuschauer. Hier die Ü-40 Frauen, eine Flohmarktgruppe. Reiner Drumm

Der Rosenmontagsumzug der BKG zog zahlreiche Karnevalsfans auf die Straße – rund 400 Zugteilnehmer sorgten in Baumholder für ausgelassene Stimmung.

Das Motto der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) für diese Session „Koralle, Nixe, Haifischzah – Karneval im Ozean“ ist beim Rosenmontagsumzug fast zu realistisch geworden – auf starke Regenschauer folgten dicke Schneeflocken. Doch die Baumholderer Karnevalsexperten waren bestens vorbereitet: Zum Wurfmaterial gehörten nicht nur Schlickereien, sondern auch Regencapes.







