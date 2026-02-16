Rosenmontagsumzug
Baumholderer Narren feiern ausgelassen im Regen 
Fast 400 Teilnehmer machten den Baumholderer Rosenmontagsumzug zu einem Genuss für die Zuschauer. Hier die Ü-40 Frauen, eine Flo
Fast 400 Teilnehmer machten den Baumholderer Rosenmontagsumzug zu einem Genuss für die Zuschauer. Hier die Ü-40 Frauen, eine Flohmarktgruppe.
Reiner Drumm

Der Rosenmontagsumzug der BKG zog zahlreiche Karnevalsfans auf die Straße – rund 400 Zugteilnehmer sorgten in Baumholder für ausgelassene Stimmung. 

Lesezeit 1 Minute
Das Motto der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) für diese Session „Koralle, Nixe, Haifischzah – Karneval im Ozean“ ist beim Rosenmontagsumzug fast zu realistisch geworden – auf starke Regenschauer folgten dicke Schneeflocken. Doch die Baumholderer Karnevalsexperten waren bestens vorbereitet: Zum Wurfmaterial gehörten nicht nur Schlickereien, sondern auch Regencapes.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren