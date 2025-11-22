Erfolgreicher Pole Sport Baumholderer Nachwuchs glänzt in Argentinien 22.11.2025, 10:00 Uhr

i Die Weltmeisterinnen Alyssa Schübelin (links) auf den Schultern ihrer Trainerin Amalia Lang und ihre Partnerin Anna Smolska (rechts) mit Betreuerin Mareike Schumacher freuen sich über den Sieg in der Kategorie Youth Double. Josefine Ferraro

Drei Teilnehmerinnen des Zero Pole Gravity Studios aus Baumholder waren Ende Oktober für eine Woche auf der Weltmeisterschaft in Buenos Aires. Und für Alyssa Schübelin und ihre Partnerin Anna Smolska gab es als Lohn gleich Goldmedaillen.

Es war ein besonderes Erlebnis: Argentinien war als Austragungsort der Weltmeisterschaften der International Pole Sports Federation (IPSF) auf südamerikanischem Boden eine Premiere – nicht nur für die Teilnehmergruppe aus Baumholder. Die drei Sportlerinnen des Pole Dance Studios Zero Gravity in Baumholder haben Ende Oktober dennoch sehr erfolgreich an der Weltmeisterschaft teilgenommen.







