Hundewiese steht in der Kritik Baumholder will die Planung rund um den Weiher anpassen Niels Heudtlaß 06.02.2026, 13:00 Uhr

i Die Wiese am Weiher soll neu gestaltet werden - die Pläne sind umfangreich. Doch was will die Stadt nun wirklich umsetzen? Benjamin Werle

Das Geld für die Neugestaltung der Wiese um den Weiher ist da, ein Plan liegt vor. Doch nun steht die Stadt vor der Frage: Was soll umgesetzt werden? Denn nicht alle Ideen des Planungsbüros kommen bei den Fraktionen gut an.

Die Stadt Baumholder steht bei der Gestaltung des Weiherumfelds aktuell vor einem Luxusproblem: Die Planung der Firma BBP aus Kaiserslautern mit allen Details wie einer Hundewiese, einem grünen Klassenzimmer, neuen Sitzmöglichkeiten, einer Baumbibliothek und einer „Aktivwiese“ mit Balancieranlage wird zu 90 Prozent durch das Programm Stadtsanierung des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.







