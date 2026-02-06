Hundewiese steht in der Kritik
Baumholder will die Planung rund um den Weiher anpassen
Die Wiese am Weiher soll neu gestaltet werden - die Pläne sind umfangreich. Doch was will die Stadt nun wirklich umsetzen?
Die Wiese am Weiher soll neu gestaltet werden - die Pläne sind umfangreich. Doch was will die Stadt nun wirklich umsetzen?
Benjamin Werle

Das Geld für die Neugestaltung der Wiese um den Weiher ist da, ein Plan liegt vor. Doch nun steht die Stadt vor der Frage: Was soll umgesetzt werden? Denn nicht alle Ideen des Planungsbüros kommen bei den Fraktionen gut an. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Baumholder steht bei der Gestaltung des Weiherumfelds aktuell vor einem Luxusproblem: Die Planung der Firma BBP aus Kaiserslautern mit allen Details wie einer Hundewiese, einem grünen Klassenzimmer, neuen Sitzmöglichkeiten, einer Baumbibliothek und einer „Aktivwiese“ mit Balancieranlage wird zu 90 Prozent durch das Programm Stadtsanierung des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren