Das Geld für die Neugestaltung der Wiese um den Weiher ist da, ein Plan liegt vor. Doch nun steht die Stadt vor der Frage: Was soll umgesetzt werden? Denn nicht alle Ideen des Planungsbüros kommen bei den Fraktionen gut an.
Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Baumholder steht bei der Gestaltung des Weiherumfelds aktuell vor einem Luxusproblem: Die Planung der Firma BBP aus Kaiserslautern mit allen Details wie einer Hundewiese, einem grünen Klassenzimmer, neuen Sitzmöglichkeiten, einer Baumbibliothek und einer „Aktivwiese“ mit Balancieranlage wird zu 90 Prozent durch das Programm Stadtsanierung des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.