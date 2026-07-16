Yoga vor der Westrichhalle
Baumholder verspürt keine Begeisterung für Kunst am Bau
Auf der Südseite der neuen Westrichhalle zum Stadtweiher hin soll die Kunstinstallation von Wolfgang Helfferrich aufgebaut werde
Auf der Südseite der neuen Westrichhalle zum Stadtweiher hin soll die Kunstinstallation von Wolfgang Helfferrich aufgebaut werden, wenn die Außengestaltung soweit abgeschlossen ist.
Sascha Saueressig

Eine bunte Glasinstallation soll vor dem Freiplatz an der Westrichhalle zum Weiher hin im Zuge der Vorgaben zu Kunst am Bau ihren Platz finden. Die Vorstellung des Juryergebnisses fand – ob des Entscheidungsprozesses – wenig Zuspruch.

Lesezeit 3 Minuten
Die neue Westrichhalle braucht als öffentlich gefördertes Gebäude Kunst am Bau. Bis zu 57.000 Euro soll das Kunstwerk kosten, über dessen Sinnhaftigkeit zahlreiche Rats- und Ausschussmitglieder im Bauausschuss laut grübelten. Der Erste Beigeordnete Christian Flohr informierte den Bauausschuss über das Auswahlverfahren und den Gewinnerbeitrag, der mit knapper Mehrheit von drei zu zwei Stimmen auf den Neustädter Künstler Wolfgang Helfferich und ...
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