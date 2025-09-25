Einen Täter konnte die Polizei in Heimbach bei Baumholder nach einem Callcenter-Betrug festnehmen, mindestens ein weiterer ist auf der Flucht. Daher bittet die Polizei, keine Anhalter mitzunehmen.

Nach einem Callcenter-Betrug in Heimbach bei Baumholder ist mindestens einer der Täter auf der Flucht, warnt die Polizei. Sie bittet die Bürger dringend darum, keine Anhalter im Bereich Heimbach oder den umliegenden Ortschaften mitzunehmen. Am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr war es in Heimbach zu einem Callcenter-Betrug gekommen. Einen der Täter konnte die Polizei festnehmen, mindestens ein weiterer konnte fliehen.

Wer verdächtige Personen wahrnimmt oder andere verdächtige Beobachtungen macht, soll sich bitte umgehend bei der Polizei unter 110 melden, teilt die Polizeidirektion Trier mit. sjs/red