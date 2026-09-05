Ärger wegen Schädlingen Baumholder: Müll und Ratten sind nicht nur am Weiher Sascha Saueressig 05.09.2026, 15:00 Uhr

i Frei zugängliche Müllsäcke oder unsachgemäß gelagerter Abfall sind in Teilen des Stadtgebiets ein Problem. Hier wurden die gelben Säcke zwei Tage vor der Abholung am Freitag bereits rausgestellt. Sascha Saueressig

„Don’t feed the ducks!“ steht auf wenigen Schildern rund um den Baumholderer Weiher. Interessieren tut das aber außer Stadtrat, Anglern und DLRG wohl kaum jemand. Und so fressen sich Enten, wie auch Nutrias und Hausratten dick und satt.

Müll und infolge Ungeziefer sind ein Thema, das die Bürger im Flecken bewegt. So hat die SPD in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses den Reinigungs- und Pflegezustand privater Grundstücke wie auch städtischer Liegenschaften und Flächen auf die Tagesordnung gebracht und fordert, eine Bestandsaufnahme nach einem Ortstermin und die erforderlichen Arbeiten im Zweifel durch kostenpflichtige Ersatzvornahmen abstellen zu lassen.







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