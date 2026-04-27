Genussmarkt ist stark besucht Baumholder lockt mit Genuss für den Gaumen Andrea Brand 27.04.2026, 10:00 Uhr

i Viele deckten sich an den Ständen mit den Leckereien ein. Andrea Brand

Sauerkraut und Grumbierewurscht, Olivenöl aus Italien, Käse und Süßes – für Feinschmecker war Baumholder der erste Anlaufpunkt. So fanden sich zahlreiche Besucher auf dem Marktplatz ein.

Wer am Sonntag über die mittlere Parkstufe des Marktplatzes schlenderte, brauchte keine Orientierungshilfe. Man musste einfach nur der Nase nach. Der Duft von frischem Kaffee vermischte sich mit dem herzhaften Aroma von Sauerkraut und Grumbierewurscht, die bei den Besuchern als echter Renner einschlug.







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