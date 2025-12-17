Ideen fürs Weiherumfeld Baumholder: Letzte Maßnahmen in der Städtebauförderung Sascha Saueressig 17.12.2025, 15:00 Uhr

i Auf der Wiese an der Nordseite des Weihers soll eine Mischung aus Ruhezonen und Naturerlebnispfad entstehen. Benjamin Werle

Die Städtebauförderung läuft aus – und Baumholder will letzte Maßnahmen umsetzen. Dazu zählen die Gestaltung des Weiherumfelds und die Sanierung der Mauer am Bauhof. Auch wenn die beantragten Mittel genehmigt sind, ist die Umsetzung nicht einfach.

Die Gestaltung des Weiherumfelds soll im Rahmen des auslaufenden Förderprogramms der Stadtsanierung realisiert werden. Christian Flohr, der Erste Beigeordnete der Stadt, konnte nun im Bauausschuss berichten, dass das Projekt noch in voller Höhe in das Zuschussprogramm aufgenommen werden könnte.







