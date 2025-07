Michael Schug und seine Mitstreiter bei Visit Baumholder haben viel Mühe in die Vorbereitung der zweiten Spanischen Nacht auf dem Place de Warcq gesteckt. Am Samstag wird dann wieder zwischen altem Rathaus und Goldenem Engel gefeiert.

Nach dem großen Erfolg der Spanischen Nacht auf dem Place de Warcq startet am Samstag, 19. Juli, die zweite Auflage des Festes. Michael Schug und seine Mitstreiter von Visit Baumholder laden ab 18 Uhr zu einem Abend voller Genuss, leidenschaftlicher Musik und kulinarischer Köstlichkeiten ein. Auf dem Place de Warcq erwartet die Gäste wieder eine lebendige Kulisse voller südländischem Flair und iberischer Lebensfreude. Es wird ein buntes Miteinander im Herzen Baumholders, werben die Organisatoren. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der spanischen Gruppe Nicefield, die mit einem mitreißenden Repertoire an spanischer Musik – von Flamenco bis Pop – für Urlaubsstimmung sorgt. Die Musiker Susanna und Andreas Schönfeld werden von Armin Heislitz unterstützt. Sie präsentieren völlig unkonventionell melodische Akustikmusik – Folk-Pop in mediterranem Flair – und begeistern seit Jahren ihr Publikum in ganz Europa mit gefühlvollen Balladen, temperamentvollen Rhythmen und einer authentischen Bühnenpräsenz. Ihr Auftritt verspricht pure Energie und Emotionen, wie man sie sonst nur unter südlicher Sonne erlebt.

„Ob Musikliebhaber, Feinschmecker oder einfach Genießer – bei der Spanischen Nacht in Baumholder kommen alle auf ihre Kosten.“

Organisator Michael Schug

Doch nicht nur musikalisch geht es am Samstag erneut auf eine Reise nach Spanien – auch kulinarisch wird einiges geboten. Zahlreiche spanische Spezialitäten erwarten die Besucher: von aromatischen Tapas über frisch zubereitete Paella bis hin zu süßen Klassikern wie Churros mit heißer Schokolade. Zwei große Stände sorgen für eine vielfältige Auswahl, die sowohl Fans der mediterranen Küche als auch neugierige Genießer begeistert. Auch für passende Getränke ist gesorgt: Neben klassischen Erfrischungen werden original spanische Weine sowie spanisches Bier ausgeschenkt – direkt importiert aus dem Heimatland der Sonne. Wer es lieber exotisch mag, darf sich auf eine Auswahl fruchtiger Cocktails freuen, die den Abend noch ein wenig bunter und entspannter machen. Die Spanische Nacht beginnt um 18 Uhr auf dem Place de Warcq, der Eintritt ist frei. „Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich auf dem Place de Warcq niederzulassen, die Atmosphäre zu genießen und mit Freunden und Familie zu feiern“, sagt Michael Schug.

i Der Place de Warcq und die Hauptstraße werden in die spanischen Nationalfarben getaucht. Michael Schug

Der Veranstaltungsort – mitten in der Baumholderer Innenstadt – bietet ausreichend Platz für Besucher und ist fußläufig gut erreichbar. Geparkt werden kann auf der mittleren Parkstufe. Für die Dauer der Veranstaltung wird ein Teil der angrenzenden Hauptstraße gesperrt, um eine sichere und entspannte Atmosphäre für alle Gäste zu gewährleisten. „Die Spanische Nacht in Baumholder ist nicht nur ein musikalisches und kulinarisches Highlight, sondern auch ein Fest der Begegnung“, betont Schug. Er setzt darauf, dass Menschen aus der Region und darüber hinaus zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern und einen Hauch von Spanien zu erleben.