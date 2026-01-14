Von 10. November bis 15. Januar ist das Online-Portal geschaltet, damit finanzschwache Kommunen Bundesmittel für die Sanierung kommunaler Sportstätten beantragen können. Die Stadt Baumholder will auf den letzten Drücker auch davon profitieren.
Der Stadtrat hat in seiner ersten Sitzung des Jahres 2026 einstimmig den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Projektaufruf zur „Sanierung kommunaler Sportstätten“ gefasst. Dies ist eine Chance, trotz unserer begrenzten finanziellen Mittel, wie wir die Laufbahn und die anderen Anlagen wie Sprunggrube und Kugelstoßfelder erneuern könnten“, sagt Stadtchef Günther Jung.