Empfang zu 250 Jahre USA
Baumholder: Eine Heimat fernab der Heimat
Die Gäste drängten sich im Saal des Rheinländer Clubs zum Auftakt des Festwochenendes anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhän
Die Gäste drängten sich im Saal des Rheinländer Clubs zum Auftakt des Festwochenendes anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung sowie der 75-jährigen US-Präsenz in Baumholder.
Benjamin Werle

Baumholder ist die „deutsch-amerikanische Kleinstadt“ der Republik, das Sinnbild der engen Verbundenheit der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der USA wird im Rheinländer Club gefeiert.

Lesezeit 3 Minuten
Mehr als 200 geladene Gäste aus der Region, den umliegenden Kasernen, aber auch extra aus den USA kamen am Freitagnachmittag zum Empfang des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfestes im Rheinländer Club in den Smith Barracks zusammen. Gemeinsam mit der US-Garnison Rheinland-Pfalz hatten VG und Stadt Baumholder zum Auftakt des Festwochenendes eingeladen, um die enge Verbundenheit zwischen Baumholder und den USA zu feiern.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren