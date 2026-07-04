Baumholder ist die „deutsch-amerikanische Kleinstadt“ der Republik, das Sinnbild der engen Verbundenheit der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der USA wird im Rheinländer Club gefeiert.
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Mehr als 200 geladene Gäste aus der Region, den umliegenden Kasernen, aber auch extra aus den USA kamen am Freitagnachmittag zum Empfang des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfestes im Rheinländer Club in den Smith Barracks zusammen. Gemeinsam mit der US-Garnison Rheinland-Pfalz hatten VG und Stadt Baumholder zum Auftakt des Festwochenendes eingeladen, um die enge Verbundenheit zwischen Baumholder und den USA zu feiern.