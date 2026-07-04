Empfang zu 250 Jahre USA Baumholder: Eine Heimat fernab der Heimat Sascha Saueressig 04.07.2026, 18:41 Uhr

i Die Gäste drängten sich im Saal des Rheinländer Clubs zum Auftakt des Festwochenendes anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung sowie der 75-jährigen US-Präsenz in Baumholder. Benjamin Werle

Baumholder ist die „deutsch-amerikanische Kleinstadt“ der Republik, das Sinnbild der engen Verbundenheit der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der USA wird im Rheinländer Club gefeiert.

Mehr als 200 geladene Gäste aus der Region, den umliegenden Kasernen, aber auch extra aus den USA kamen am Freitagnachmittag zum Empfang des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfestes im Rheinländer Club in den Smith Barracks zusammen. Gemeinsam mit der US-Garnison Rheinland-Pfalz hatten VG und Stadt Baumholder zum Auftakt des Festwochenendes eingeladen, um die enge Verbundenheit zwischen Baumholder und den USA zu feiern.







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