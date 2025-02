50 Aussteller bieten Expertise Baumesse hat ihre Tore geöffnet 21.02.2025, 16:24 Uhr

i Bürgermeister Friedrich Max (mit Schere) durchschnitt, assistiert von Energieberater Christoph Benkendorff und Messemitarbeiterin Anne Fischer das symbolische Band zur Eröffnung der Baumesse. Rechts MIO-Chef Mirko Arend. Michael Greber

Es wird Frühling – und damit starten auch wieder zahlreiche Bauprojekte. Wer da Rat und Hilfe braucht, ist am Wochenende in der Messe Idar-Oberstein richtig.

Die Baubranche durchlebt derzeit schwierige Zeiten: Nachdem sie seit Corona, als jeder renovierte und umbaute, boomte, sorgen Rezession und Inflation mittlerweile dafür, dass das Pendel – zumindest in einzelnen Sparten – wieder umschlägt. Das zeigt sich auch auf der Baumesse in der Messe Idar-Oberstein, wo am Wochenende wieder mehrere Aussteller zu finden sind, die in den Vorjahren passen mussten, weil die Auftragsbücher ohnehin übervoll waren ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen