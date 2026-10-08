Alexander Klein sieht Chance Bauernmarkt in der Messe Idar-Oberstein eine gute Idee? Vera Müller 08.10.2026, 08:26 Uhr

i Regionale Produkte sollen im Fokus stehen. Noch muss die Idee, einen Bauernmarkt in der Messe zu veranstalten, reifen. Malin Wunderlich. picture alliance/dpa

Ein regelmäßiger Bauernmarkt, der regionale Landwirtschaft sichtbar macht, in der Messe Idar-Oberstein: eine Idee, die noch ganz am Anfang steht, aber auf Resonanz stößt.

Noch ist es nur eine Idee, aber sie könnte reifen und konkret werden: Messe trifft Bauernmarkt. Eine Veranstaltung, bei der man einkaufen, verkaufen, entdecken, Neues kennenlernen und sich austauschen kann – mit regionalen Lebensmitteln und Hofprodukten, Blumen, Pflanzen, Handwerk, Selbstgemachtem, regionalen Spezialitäten, Tierbedarf, landwirtschaftlichen Maschinen.







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