Alexander Klein sieht Chance
Bauernmarkt in der Messe Idar-Oberstein eine gute Idee?
Regionale Produkte sollen im Fokus stehen. Noch muss die Idee, einen Bauernmarkt in der Messe zu veranstalten, reifen.
Regionale Produkte sollen im Fokus stehen. Noch muss die Idee, einen Bauernmarkt in der Messe zu veranstalten, reifen.
Malin Wunderlich. picture alliance/dpa

Ein regelmäßiger Bauernmarkt, der regionale Landwirtschaft sichtbar macht, in der Messe Idar-Oberstein: eine Idee, die noch ganz am Anfang steht, aber auf Resonanz stößt. 

Lesezeit 2 Minuten
Noch ist es nur eine Idee, aber sie könnte reifen und konkret werden: Messe trifft Bauernmarkt. Eine Veranstaltung, bei der man einkaufen, verkaufen, entdecken, Neues kennenlernen und sich austauschen kann – mit regionalen Lebensmitteln und Hofprodukten, Blumen, Pflanzen, Handwerk, Selbstgemachtem, regionalen Spezialitäten, Tierbedarf, landwirtschaftlichen Maschinen.
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