Pläne in Idar-Oberstein Bauernmarkt-Idee: Veitsrodter drücken die Daumen Peter Bleyer 11.10.2026, 08:00 Uhr

i Der Regionalmarkt in Veitsrodt ist eine Erfolgsveranstaltung – und immer bestens besucht. Günter Weinsheimer

Wie steht man in Veitsrodt eigentlich zu den Plänen, in Idar-Oberstein einen Bauernmarkt aus der Taufe zu heben? Immerhin gibt es dort mit dem Regionalmarkt eine ähnliche Veranstaltung. Die Antwort ist klar und deutlich.

Die Idee, in der Idar-Obersteiner Messe einen Bauernmarkt zu initiieren, stößt in den sozialen Netzwerken auf viel Gegenliebe. Der Plan, die regionale Landwirtschaft sichtbar zu machen, kommt in der Schmuckstadt gut an. Dem sehr erfolgreichen Regionalmarkt in Veitsrodt will man ausdrücklich nicht das Wasser abgraben.







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