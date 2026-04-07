Klöckner in Niederhosenbach
Bauernhof Schnurr: Viel Geld ins Tierwohl investiert 
Schweinemast ist eines der Standbeine auf dem Bauernhof der Familie Schnurr in Niederhosenbach.
Schweinemast ist eines der Standbeine auf dem Bauernhof der Familie Schnurr in Niederhosenbach.
Günter Weinsheimer

Tierwohl ist für Familie Schnurr in Niederhosenbach wichtig. Viel Geld wurde investiert, nun haben die Schweine einen modernen Stall. CDU-Politikerin Julia Klöckner machte deutlich, dass hohe Standards auch die Bereitschaft brauchen, dafür zu zahlen.

Lesezeit 1 Minute
Da staunte die Bundestagspräsidentin und ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bei ihrem Besuch auf dem Bauernhof Schnurr. Sie erhielt bei einer kurzen Betriebsbesichtigung dabei auch einen Einblick in die moderne Ackerbautechnik, Tierwohlkonzepte und die Herausforderungen zukunftsorientierter Landwirtschaft.

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