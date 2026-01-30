Bauerntag in Schwollen
Bauern im Kreis Birkenfeld diskutierten über Probleme
Zahlreiche geladene Gäste erschienen zum Bauerntag des Kreisbauernverbands in Schwollen.
Niels Heudtlaß

Beim Bauerntag in Schwollen war das Thema vor allem: Wie lassen sich landwirtschaftliche Betriebe sichern? Zudem stellte sich der neue Kreisgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes vor. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Kreisverband Birkenfeld des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau hatte zum Bauerntag nach Schwollen eingeladen. Neben Vertretern des Bauern und Winzerverbandes erschienen auch zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft auf Einladung des Kreisverbandes, darunter die Kreisveterinärin des Nationalparklandkreises, Mitglieder der Kreisverwaltung, Vertreter der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank Nahe, der Kreisjagdmeister, ...

