Klinikum Idar-Oberstein
Baudirektorin: Eigentlich haben Bauarbeiten nie geruht
Noch ruht die Außenbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein. Im Keller rollen aber die Bagger längst schon wieder. In Kürze soll es
Noch ruht die Außenbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein. Im Keller rollen aber die Bagger längst schon wieder. In Kürze soll es auch draußen weitergehen.
Stefan Conradt

Auf der Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein gab es im September einen Baustopp - aber eigentlich nicht so richtig, sagt die zuständige Baudirektorin der SHG: Eigentlich sei immer weiter gearbeitet worden. Auch der Zeitplan werde eingehalten.

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Mit Beginn des Frühlings gehen auch die Arbeiten am Großprojekt „Modernisierung und Erweiterung Klinikum Idar-Oberstein“ nach dem im September verhängten Baustopp langsam weiter. Obwohl: „Eigentlich haben die Bagger nie stillgestanden.“ So formulierte es jedenfalls die zuständige SHG-Baudirektorin Marianne Thömes beim Besuch von Gesundheitsminister Clemens Hoch am vergangenen Freitag und anschließend auch in den Sozialen Medien: Seit Dezember ...

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