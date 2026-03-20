Klinikum Idar-Oberstein Baudirektorin: Eigentlich haben Bauarbeiten nie geruht Stefan Conradt 20.03.2026, 14:00 Uhr

i Noch ruht die Außenbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein. Im Keller rollen aber die Bagger längst schon wieder. In Kürze soll es auch draußen weitergehen. Stefan Conradt

Auf der Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein gab es im September einen Baustopp - aber eigentlich nicht so richtig, sagt die zuständige Baudirektorin der SHG: Eigentlich sei immer weiter gearbeitet worden. Auch der Zeitplan werde eingehalten.

Mit Beginn des Frühlings gehen auch die Arbeiten am Großprojekt „Modernisierung und Erweiterung Klinikum Idar-Oberstein“ nach dem im September verhängten Baustopp langsam weiter. Obwohl: „Eigentlich haben die Bagger nie stillgestanden.“ So formulierte es jedenfalls die zuständige SHG-Baudirektorin Marianne Thömes beim Besuch von Gesundheitsminister Clemens Hoch am vergangenen Freitag und anschließend auch in den Sozialen Medien: Seit Dezember ...







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