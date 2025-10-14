Umleitung bei Kronweiler Bauarbeiten sollen im Herbst beendet werden Gerhard Müller 14.10.2025, 08:40 Uhr

i Seit nunmehr einem Jahr laufen die Bauarbeiten an der K12 zwischen Sonnenberg und Kronweiler. Auf der kurvenreichen Strecke wurde zunächst eine neue Wasserleitung verlegt. Danach wurden einige Leitplanken ausgetauscht und neue Bankette gesetzt. Eine neue Verschleißdecke wird noch eingebaut. Wegen der Enge der Straße musste die Fahrbahn auf der gesamten Strecke gesperrt werden. Ortsbürgermeister Frank Robbert hofft, dass die Maßnahmen noch vor dem Winter abgeschlossen werden. Gerhard Müller

Autofahrer, die von Kronweiler nach Sonnenberg oder umgekehrt wollten, mussten in den vergangenen Monaten den zeitraubenden Umweg über Nieder- und Oberbrombach in Kauf nehmen. Das ist nun bald vorbei.

Seit nunmehr einem Jahr laufen die Bauarbeiten an der K12 zwischen Sonnenberg und Kronweiler. Auf der kurvenreichen Strecke waren die Bauarbeiter zunächst mit dem Verlegen einer neuen Wasserleitung beschäftigt. Danach wurden einige defekte Leitplanken ausgetauscht, auch wurden neue Bankette gesetzt.







