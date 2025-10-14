Autofahrer, die von Kronweiler nach Sonnenberg oder umgekehrt wollten, mussten in den vergangenen Monaten den zeitraubenden Umweg über Nieder- und Oberbrombach in Kauf nehmen. Das ist nun bald vorbei.
Seit nunmehr einem Jahr laufen die Bauarbeiten an der K12 zwischen Sonnenberg und Kronweiler. Auf der kurvenreichen Strecke waren die Bauarbeiter zunächst mit dem Verlegen einer neuen Wasserleitung beschäftigt. Danach wurden einige defekte Leitplanken ausgetauscht, auch wurden neue Bankette gesetzt.