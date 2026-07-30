50 Lkw-Fahrten am Tag Bauarbeiten für Siesbacher Windräder starten Niels Heudtlaß 30.07.2026, 18:00 Uhr

i Der Bereich Siesbach Süd, wo die Windräder entstehen sollen, wird aktuell mit Schotter ausgefüllt. Reiner Drumm. Rd

50 Lkw pro Tag werden für die Schottertransporte durch den Kreis Birkenfeld fahren. Hin und zurück. Drei Wochen sollen die ersten Arbeiten dauern. Welche Route die Lkw nehmen und warum sich der Bau eines Windrads verzögert.

Der Standort Siesbach Süd wird seit Freitag, 24. Juli, für den Bau der drei Windräder, die hier entstehen sollen, vorbereitet. Dazu wird der Bereich um die zukünftigen Windenergieanlagen geschottert und für die Betonage vorbereitet. Drei Wochen sollen die Arbeiten andauern, wie der Siesbacher Ortsbürgermeister Klaus Mildenberger mitteilt.







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