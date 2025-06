Wohl im Auftrag der Firma Unsere Grüne Glasfaser UGG werden seit dem 26. Mai in Hoppstädten-Weiersbach in der Saarstraße und im Rothenweg Reparaturarbeiten durchgeführt. So sollen Schäden des Glasfaserbaus in Hoppstädten-Weiersbach angegangen werden.

Bereits im Jahr 2021 begann die UGG den eigenwirtschaftlichen Ausbau ihres Netzes in der VG Birkenfeld mithilfe des für den Ausbau zuständigen Subunternehmers Moncobra. Dabei entstanden zahlreiche Schäden unter anderem in Straßenasphalt und Bürgersteigen zum Beispiel in Birkenfeld, aber auch in Hoppstädten-Weiersbach.

Während der Bauarbeiten an der Saarstraße ist der Teilbereich Brüchelstraße bis Seilgenfelder Weg halbseitig gesperrt – mit einer Ampelanlage wird der Verkehr über die verbliebene Fahrbahnspur geleitet. Das verursacht bei den Menschen in Hoppstädten-Weiersbach allerdings vor allem Unverständnis. Denn seit dem 5. März erneuert der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) die L170 von Hoppstädten-Weiersbach nach Dienstweiler, die in diesem Abschnitt gesperrt ist. Die Saarstraße soll eigentlich als Umleitung dienen und ist so stärker befahren. Wie lange die Bauarbeiten andauern sollen ist nicht bekannt.

Reparaturarbeiten sind nicht mit Verkehrsbehörden abgesprochen

Doch die aktuellen Reparaturarbeiten scheinen weder mit dem LBM noch mit anderen für die Verkehrssicherheit und -führung zuständigen Behörden abgestimmt zu sein. „Unsere Maßnahme im Zuge der L170 war frühzeitig kommuniziert und entsprechend mit allen Beteiligten einvernehmlich abgestimmt (Verkehrsbehörden, Polizei, Ordnungsamt, Ortsgemeinde, VG-Werke, Busbetriebe etc.). Die Arbeiten und die Verkehrsführung der angefragten Arbeiten waren nicht abgestimmt“, teilt der LBM auf Anfrage unserer Zeitung, ob die aktuellen Verkehrseinschränkungen angesichts des Status der Saarstraße als Umleitungsstraße vertretbar seien, mit. Auch die aktuelle Ampelregelung etablierte die zuständige Firma an der Saarstraße wohl erst am Mittwoch, 28. Mai, wie Anwohner mitteilen. Zuvor sei die Baustelle lediglich mit rot-weißen Baken abgesichert worden.

Die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach sei ebenfalls erst einen Tag vor Beginn der Arbeiten über diese informiert worden, wie Ortsbürgermeister Manuel Weber (CDU) mitteilt. „Es hat nie eine offizielle Abnahme der Schäden in Hoppstädten-Weiersbach stattgefunden. Es werden nun Schäden repariert, die nie offiziell begutachtet wurden“, sagt Weber.

Im Bereich der Reparaturarbeiten in der Saarstraße werde nach Informationslage der Ortsgemeinde auch die Asphaltdecke erneuert. Das werfe durchaus Fragen nach der Sinnhaftigkeit auf, fügt Weber hinzu. Denn bereits 2026 soll die Erneuerung der Saarstraße als Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde Birkenfeld und dem LBM starten. „Es wird jetzt also stellenweise eine neue Asphaltdecke aufgebracht, die 2026 im Rahmen der Erneuerungsarbeiten wahrscheinlich wieder aufgerissen wird“, sagt Weber. „Das wird von den Einwohnern hier zurecht als Schildbürgerstreich wahrgenommen.“

Die Gemeindeverwaltung habe ebenfalls gegenüber der UGG bemängelt, dass vor den Reparaturarbeiten geprüft werden müsse, ob alle Hausanschlüsse für die Bürger, die über die UGG einen Glasfaseranschluss angemeldet hätten, in Rothenweg und Saarstraße hergestellt seien. Dies sei wohl nicht geschehen, teilt Weber mit. „Wenn noch Hausanschlüsse hergestellt werden müssen, müssten abermals Arbeiten in diesem Bereich stattfinden“, fügt der Ortsbürgermeister hinzu.