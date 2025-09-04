In Heimbach tut sich etwas: Die Bodenuntersuchungen auf der Fläche des neuen Kindergartens haben begonnen. Der VG-Rat will die Heizzentrale unterhalb der Besenbinderhalle und den Anbau an die Grundschule auch schnellstmöglich beginnen.

Noch warten die Verantwortlichen in der VG-Verwaltung in Baumholder auf die Baugenehmigung für die neue Heizzentrale in Heimbach, wie Bürgermeister Bernd Alsfasser dem Verbandsgemeinderat am Dienstag mitteilte. Doch die soll zeitnah erfolgen, wie er weiter informierte. Denn die neue Heizung für Grundschule, Besenbinderhalle und den Neubau des Heimbacher Kindergartens soll möglichst bald in Höhe des Treppenaufgangs zur Halle starten.

Schließlich haben parallel auch die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau des Kindergartens begonnen. In der Vorwoche hat die ausführende Baufirma die Baustelle eingerichtet, und aktuell wird der Untergrund noch einmal genau sondiert, um an 54 unklaren Messpunkten eine mögliche Belastung mit Kampfmitteln zu überprüfen. Dafür musste Heimbachs Ortsbürgermeister Jürgen Saar in einer Eilentscheidung einen Nachtrag für die Bauüberwachung und die notwendigen Bodenanalysen für 22.300 Euro veranlassen.

i Noch wartet man in der VG auf die Baugenehmigung für die Heizzentrale unterhalb der Besenbinderhalle. Sascha Saueressig

Diese Eilentscheidung konnte Saar nicht ganz nachvollziehen, schließlich habe die Gemeinde bereits vor zwei Jahren für die erste Sondierung, die die 54 Messpunkte festgestellt hatte, die Fläche vorbereitet. Dass man nun kurz vor Baubeginn erst die Kampfmittelerkundung ansetze und dies als Nachtrag zu den Baukosten und als Eilentscheidung, um den Ablauf nicht zu verzögern, komme, konnte der Bürgermeister nicht ganz nachvollziehen. „Das hätte man auch in den vergangenen zwei Jahren schon machen können“, sagte Saar. Auch Josef Sesterhenn kritisierte den Ablauf und betonte, er hoffe, dies führe nicht zu zusätzlichen Verzögerungen.

„Wir sind die Fläche vorige Woche mit der Architektin und Vertretern der Bauabteilung abgegangen und haben die nächsten Schritte besprochen“, erklärte Saar am Montag seinem Gemeinderat. Nach der Sondierung der Messpunkte werde ein Bodengutachten erstellt und, sofern es keine Kampfmittelbelastung gebe, mit dem Abtragen der Oberschicht begonnen, erläuterte Markus Zillig aus der VG-Bauabteilung auf Anfrage. Regelmäßig dienstags solle in einem Jour fixe der Sachstand der Arbeiten mit der ausführenden Firma und der Architektin besprochen werden, berichtete Saar, der dafür warb, dass auch weitere Ratsmitglieder daran teilnehmen sollten.

i Auf der Rückseite der Heimbacher Grundschule soll ein zweistöckiger Anbau entstehen. Der VG-Rat hat nun die ersten Ausführungsplanungen in Auftrag gegeben. Sascha Saueressig

Parallel möchte die VG die Vorplanungen für Elektro, Sanitär und Heizung für den Anbau an der unterhalb liegenden Heimbacher Grundschule vorantreiben. So hat die Bauabteilung ein Angebot der Firma Reichelt aus Langenlonsheim eingeholt, die die Planung der Elektroarbeiten für 15.700 Euro übernehmen soll. Für die Planung der Heizung, Sanitär- und Lüftungsanlagen wurden hingegen drei Ingenieurbüros angeschrieben, da die Vergabesumme höher als 25.000 Euro liegt – und somit eine beschränkte Ausschreibung erforderlich ist. Günstigster Anbieter war die Firma RUM-Plan aus Baumholder zum Angebotspreis von 32.500 Euro.

Die Tragwerksplanung wurde ebenfalls ausgeschrieben, allerdings lag zur Submission nur ein Angebot vor. Dementsprechend schlug die Verwaltung dem Rat vor, diesen Auftrag an das Ingenieurbüro für Baustatik Oliver Kleiner aus Birkenfeld zum Preis von 19.600 Euro zu vergeben. Für alle drei Aufträge für die Planungsleistungen für den Anbau an der Grundschule Heimbach stimmten die Ratsmitglieder mit „Ja“.