Neue Sportanlagen beim VfR
Bau der Tennisplätze auf neuen Parkplatz abgestimmt
Das Kleinspielfeld hat der VfR selbst abgebaut – aktuell werden die Pläne für die neuen Tennisplätze und der Standort für Kleins
Das Kleinspielfeld hat der VfR selbst abgebaut – aktuell werden die Pläne für die neuen Tennisplätze und der Standort für Kleinspiel- und Padeltennisfeld erarbeitet.
Sascha Saueressig

Der Bau der Außenanlagen inklusive der Parkplätze auf dem Areal der alten Westrichhalle startet. Doch auch die Tennisplätze und der Wiederaufbau des Fußballkäfigs stehen an. Die Pläne für die Sportanlagen werden nun auf die Bauarbeiten abgestimmt.

Lesezeit 2 Minuten
Wann die Arbeiten an den beiden neuen Tennisplätzen beginnen können, ist noch nicht endgültig geklärt. Matthias Dingert, Abteilungsleiter Fußball und Projektleiter des VfR für den Neubau der Kunstrasenplätze für Fußball und Tennis, konnte erst jetzt in einem Abstimmungsgespräch mit Stadt, VG, Planungsbüro und der Firma Märker über den weiteren Bauverlauf führen.
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