Vater Michael Becker (Links), Trödelshow-Moderator Horst Lichter und Tochter Jessica Thobe kurz vor der Aufzeichnung. Groß war die Freude, als ein guter Deal zustandekam.
Unerwartete Überraschungen und die Geschichte vieler Schätze und Raritäten – das alles bietet Horst Lichters Trödelshow „Bares für Rares“. Schmuck aus Idar-Oberstein wurde dieser Tage angeboten: mit Erfolg!

Die Sendung hat eine Menge Fans: Montag bis Freitag läuft nachmittags im ZDF die TV-Trödelshow „Bares für Rares“, die Horst Lichter moderiert. Private Verkäufer stellen ihre Schätze bei Experten vor und versuchen im Anschluss, den bestmöglichen Preis von den Händlern zu bekommen.

