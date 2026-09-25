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Banner gegen B41-Anbindung bei Schmißberg aufgestellt
Winfried Werle (BUND, von links), der Elchweilerer Bürgermeister Helmut Aulenbach, der Erste Beigeordnete Tom Sessa und Monika K
Winfried Werle (BUND, von links), der Elchweilerer Bürgermeister Helmut Aulenbach, der Erste Beigeordnete Tom Sessa und Monika Karl (BUND) stellten das Banner an der B41 gemeinsam auf.
Niels Heudtlaß

„Kein Straßenbau im Schönewald“ ist an der B41 nach Birkenfeld zu lesen – aufgestellt haben das Banner die Gemeinde Elchweiler und der BUND. Sie treibt die Sorge um den Schönewald als Lebensraum für Tiere und Naherholungsgebiet für Menschen an. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Blick von Autofahrern, die die B41 aus Richtung Elchweiler und Schmißberg nach Birkenfeld nehmen, fällt seit Freitag, 25. September, auf ein großes Banner, das auf der gegenüberliegen Straßenseite des Sirona-Pavillions steht. „Kein Straßenbau im Schönewald“ ist in großen Lettern dort zu lesen.
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