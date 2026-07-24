Polizei sucht nach Maskiertem Banküberfall in Idar: Täter bedroht Frau mit Messer 24.07.2026, 10:15 Uhr

i Die Polizei fahndet mit diesem Foto des Tatverdächtigen nach dem maskierten Mann. Polizeipräsidium Trier

In Idar-Oberstein wurde eine Bank überfallen – ein maskierter Täter erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht mit Fotos nach Hinweisen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger betrat am Freitag, 17. Juli, gegen 14.35 Uhr eine Bankfiliale im Stadtteil Idar. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann eine dort anwesende Frau auf, Bargeld abzuheben, so der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei.







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