Eine junge Band aus Idar-Oberstein startet durch: Ein erstes Album präsentiert Midnight Falling. Pop-Punk steht dabei im Fokus.
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Sie bringt den Sound der frühen 2000er zurück in die Edelsteinstadt und nach ganz Deutschland: Die Newcomer-Band Midnight Falling aus Idar-Oberstein hat ihren ersten Meilenstein erreicht. Am 24. April veröffentlichte sie ihr erstes eigenes Album mit dem Titel „Quarterlife Crisis“ – eine Sammlung aus Songs voller Energie, Melancholie und klarer Statements.