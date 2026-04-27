Midnight Falling: Erstes Album
Band aus Idar-Oberstein will Hatern Macht nehmen
Die Band Midnight Falling startet durch. Ein erstes Album ist erschienen.
Die Band Midnight Falling startet durch. Ein erstes Album ist erschienen.
Victoria Schabbach

Eine junge Band aus Idar-Oberstein startet durch: Ein erstes Album präsentiert Midnight Falling. Pop-Punk steht dabei im Fokus. 

Lesezeit 2 Minuten
Sie bringt den Sound der frühen 2000er zurück in die Edelsteinstadt und nach ganz Deutschland: Die Newcomer-Band Midnight Falling aus Idar-Oberstein hat ihren ersten Meilenstein erreicht. Am 24. April veröffentlichte sie ihr erstes eigenes Album mit dem Titel „Quarterlife Crisis“ – eine Sammlung aus Songs voller Energie, Melancholie und klarer Statements.

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