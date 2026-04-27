Midnight Falling: Erstes Album Band aus Idar-Oberstein will Hatern Macht nehmen Vera Müller 27.04.2026, 11:57 Uhr

i Die Band Midnight Falling startet durch. Ein erstes Album ist erschienen. Victoria Schabbach

Eine junge Band aus Idar-Oberstein startet durch: Ein erstes Album präsentiert Midnight Falling. Pop-Punk steht dabei im Fokus.

Sie bringt den Sound der frühen 2000er zurück in die Edelsteinstadt und nach ganz Deutschland: Die Newcomer-Band Midnight Falling aus Idar-Oberstein hat ihren ersten Meilenstein erreicht. Am 24. April veröffentlichte sie ihr erstes eigenes Album mit dem Titel „Quarterlife Crisis“ – eine Sammlung aus Songs voller Energie, Melancholie und klarer Statements.







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