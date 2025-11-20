Bald wird es weihnachtlich in Stipshausen

Der Weihnachtsmarkt in Stipshausen beginnt am Samstag, 29. November, auf dem Festplatz. 26 Stände wird es geben mit Weihnachtsdeko, Selbstgemachtem und kulinarischen Spezialitäten. Danach locken weitere vorweihnachtliche Veranstaltungen.
Der Advent in Stipshausen bringt etliche vorweihnachtliche Veranstaltungen. Den Auftakt macht der Weihnachtsmarkt, der am Samstag, 29. November, ab 14 Uhr auf dem Festplatz beginnt. Bevor sich die Gäste ins Getümmel stürzen, wird das Orga-Team den Erlös aus dem Vorjahr an die Gemeinde überreichen.