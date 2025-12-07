Anfrage der SPD im Stadtrat Bahnübergang Hofacker/Altweid: Gespräch soll folgen Vera Müller 07.12.2025, 14:00 Uhr

i Die SPD-Fraktion hat eine Anfrage zum Bahnübergang Hofacker/Altweid gestellt. Die Antworten geben nur bedingt Anlass zur Hoffnung. Franz-Josef Gemmel

Die Weierbacher sind unzufrieden mit der Situation am Bahnübergang Hofacker/Altweid. Kommt nun Bewegung in die Sache? Es sollen Gespräche folgen, betont die Verwaltung.

Kommt endlich Bewegung in die Angelegenheit? In der jüngsten Stadtratssitzung stellte Franz-Josef Gemmel (SPD) eine Anfrage zum Bahnübergang Hofacker/Altweid. Am 3. September fand eine viel beachtete Bürgerversammlung in Weierbach statt. Thema war auch dort der Bahnübergang, der im Januar 2019 außer Betrieb genommen worden war.







Artikel teilen

Artikel teilen